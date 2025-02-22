Папа Франциск у критичному стані: що кажуть лікарі

Святіший Отець залишається бадьорим і весь день провів у кріслі

Понтифіку провели переливання крові, оскільки аналізи виявили тромбоцитопенію, пов'язану з анемією

Стан Папи Римського Франциска, у якого виявили пневмонію, залишається критичним. Він досі перебуває в лікарні. Про це повідомляє «Главком», посилаючись на Vatican News.

Зазначають, що сьогодні вранці Франциск пережив астмоподібний дихальний криз тривалої інтенсивності, що вимагало введення кисню в його організм «у великій кількості».

Також йому провели переливання крові, оскільки аналізи виявили тромбоцитопенію, пов'язану з анемією.

«Святіший Отець залишається бадьорим і весь день провів у кріслі, хоча відчуває себе більш незручно, ніж учора. На цей час прогноз залишається обережним», – передає Vatican News.

Нагадаємо, 88-річний Франциск перебуває з 14 лютого у лікарні, у нього виявлено двосторонню пневмонію. У ЗМІ з'являється багато роздумів про можливу близьку смерть понтифіка, що породжує різноманітні спекуляції про майбутній конклав (закриті кардинальські вибори Папи Римського - «Главком»).

У ЗМІ ходили навіть чутки про те, швейцарська гвардія, що охороняє Папу Римського нібито почала репетирувати похорон понтифіка, але представник Швейцарського гвардійського корпусу Ватикану спростував цю інформацію.

Понтифік у приватній розмові і сам висловив упевненість, що цього разу він не витримає хворобу.

Утім, не виключається і зречення, тим більше, що сам Франциск неодноразово говорив, що Бенедикт XVI, який став у 2013 році першим за останні 600 років понтифіком, який добровільно зрікся престолу, «відкрив шлях наступникам.

Папа навіть розповідав, що одразу підписав листа із зреченням, якого буде оприлюднено, якщо він втратить дієздатність. Він розповідав, що віддав його колишньому держсекретарю Тарчизіо Бертоне і не знає, де лист знаходиться зараз.

Обнадійливі слова про здоров'я Папи Франциска сказав голова Конференції італійських єпископів кардинал Маттео Дзуппі: «Ми всі занепокоєні, але те, що він встає, читає газети і приймає відвідувачів (19 лютого у нього побувала прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні – «Главком»), вказує на те, що йому стає ліпше».

До слова, пресслужба Святого престолу також повідомила, що стан глави римо-католицької церкви зараз стабільний.