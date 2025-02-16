Річниця смерті Навального. Що відбувається у Росії?

Сьогодні на Борисівському класовищі росіяни прийшли до могили Навального, щоб вшанувати пам'ять про нього

16 лютого 2024 року в Росії повідомили про смерть політика Олексія Навального в колонії в Ямало-Ненецькому окрузі РФ, де він відбував покарання у справі про «екстремізм». Зазначається, що під час прогулянки Навальний нібито відчув себе погано, після чого практично одразу знепритомнів.

Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть засудженого.

Сьогодні на Борисівському класовищі росіяни прийшли до могили Навального, щоб вшанувати пам'ять про нього.

Росіяни кладуть до могили політика малюнки та записки фото: SOTA

Вони несуть квіти, портрети, записки та малюнки. Черга до могили політика простягнулась на декілька сотнів метрів.

Росіяни вшановують пам'ять Навального фото: SOTA

У різних російських містах містяни згадують про Навального, виходячи на вулицю з прапорами та його фотографіями. Повідомляється, що більше ніж 10 послів різних країн вшанували пам'ять політика. Вони прибули на Борисівське кладовище, щоб покласти квіти до його могили.

Зазначено, що дипломати не вимовляли промов, але обговорювали між собою діяльність Навального.

Дипломати приїхали на чорних автомобілях з прапорами фото: SOTA

Офіційно у Росії акції пам'яті Навального не анонсовані. Політик був внесений до реєстру терористів і екстремістів, який веде влада, і навіть після його смерті згадка його імені або публікація фотографій можуть розцінюватися російською владою як «підбурювання до екстремізму».

Відомо, що Навальний перебував в опозиції до російського диктатора Путіна. Він викривав корупцію топпосадовців РФ, виступав на маршах проти фальсифікацій на виборах, намагався балотуватися на посаду президента, та врешті опинився за ґратами.

Що казав Навальний про Україну

Він заявляв, що для Росії немає більш спорідненої країни, ніж Україна. Також сказав, що росіяни й українці практично один народ.

Російський політик підтримував Революцію гідності, однак не вважав, що окупований Крим треба просто повернути Україні. «Крим – це що, бутерброд з ковбасою, щоб його туди-сюди повертати?», – казав він. Водночас він виступав за «чесний референдум» у Криму.

У 2023 році він Навальний зазначав, що Путін розв'язав несправедливу агресивну війну проти України під безглуздими приводами: «Які кордони в України? Такі самі, як і в Росії, – міжнародно визнані, визначені 1991 року. Ми, Росія, їх теж тоді визнали. Ці кордони Росія повинна визнавати й зараз».

Зауважимо, що у серпні 2024 року слідчий комітет Ямало-Ненецького автономного округу РФ стверджує, що російський опозиціонер Олексій Навальний помер у медчастині після реанімаційних заходів, які не дали результату, тому розслідування не проводитиметься.