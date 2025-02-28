Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Помер 10-й чемпіон світу з шахів Борис Спаський

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Помер 10-й чемпіон світу з шахів Борис Спаський
У 1965 році Борис Спаський отримав звання заслуженого майстра спорту Радянського Союзу
фото: Фокус

Титул чемпіона світу Борис Спаський завоював 1969 року, здолавши Тиграна Петросяна

У четвер, 27 лютого, на 89-му році життя помер радянський та французький гросмейстер Борис Спаський. Шахматист відомий тим, що став десятим чемпіоном світу в історії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на президента Федерації шахів Росії Андрія Філатова.

У 1965 році Борис Спаський отримав звання заслуженого майстра спорту Радянського Союзу, а у 1969 році став десятим чемпіоном світу та утримував цей титул до 1972 року.

У 1976 році шахматист емігрував до Франції та з осені 1984 року в офіційному рейтингу ФІДЕ він почав виступати як представник Франції, а не Радянського Союзу.

Спаський, після дебюту на Олімпіаді в Салоніках у складі збірної Франції, пояснив, чому не виступає за радянську команду.

«Мене не запрошували на радянські турніри і в збірну, а в підсумку спорткомітет СРСР відмовився виплачувати стипендію, яка мені належить як гросмейстеру», – заявив Спаський.

Загалом шахматист Борис Спаський взяв участь у трьох Олімпіадах у складі збірної Франції.

Раніше ми писали, що заступник генерального директора футбольного клубу «Карпати» Олег Авдиш не повернувся до України після закордонних зборів команди. З ним припинили співпрацю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Tribuna та спортивного журналіста Ігоря Бурбаса.

Так, з 18 січня до 14 лютого футбольна команда перебувала на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

«Карпати» підтвердили, що всі працівники клубу, включно з тренерами, футболістами й персоналом, повернулися до України, окрім заступника генерального директора із зовнішніх комунікацій Авдиша.

За інформацією Бурбаса, клуб уже розірвав трудову угоду з Авдишем. 25-річний Олег Авдиш почав працювати у «Карпатах» у жовтні 2024 року.

Читайте також:

Теги: шахи спорт Франція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Якуб Глушак
Жіноча збірна України з волейболу отримала нового тренера
28 сiчня, 14:44
Збірна України з футзалу перемогла Німеччину
Євро-2026. Збірна України з футзалу здобула третю поспіль перемогу
1 лютого, 14:13
Дмитро Підручний є одним з лідерів чоловічої збірної України з біатлону
Чемпіонат світу з біатлону: розклад всіх трансляцій та календар змагань
12 лютого, 15:31
17 лютого відбувся екстрений саміт в Парижі, ініційований президентом Франції Еммануелем Макроном
Франція вдруге за тиждень ініціює екстрену зустріч лідерів ЄС
18 лютого, 19:44
Представник Міноборони Німеччини заявив, що країна не ухилятиметься від участі в місії, якщо буде створено відповідну структуру
Німеччина опитала громадян щодо відправлення військ в Україну: чим здивували результати
18 лютого, 20:39
Макрон розповів, що планує сказати Трампу під час свого візиту до Вашингтона
Макрон підтримав Зеленського після критики Трампа
20 лютого, 21:35
Стиль життя європейців та їхній раціон суттєво змінився
У Європі змінилась тривалість життя: дані дослідження
20 лютого, 20:01
Команда у складі Аліни Дмитрук, Валерії Білоус-Гріджак, Маргарити Ангарської та Поліни Спиридонової здобула золото чемпіонату Європи
Україна здобула три нагороди на чемпіонаті Європи з фехтування серед кадетів
Вчора, 10:32
У третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну українська громада міста Клуж-Напока провела мітинг-реквієм
Від Німеччини до Перу: українці з 40 країн об'єдналися у глобальній акції (фото)
25 лютого, 17:26

Новини

Помер 10-й чемпіон світу з шахів Борис Спаський
Помер 10-й чемпіон світу з шахів Борис Спаський
Заступник гендиректора «Карпат» не повернувся до України після зборів у Туреччині
Заступник гендиректора «Карпат» не повернувся до України після зборів у Туреччині
Польська бобслеїстка Вайжевські на чемпіонаті світу втратила частину пальця
Польська бобслеїстка Вайжевські на чемпіонаті світу втратила частину пальця
Україна здобула три нагороди на чемпіонаті Європи з фехтування серед кадетів
Україна здобула три нагороди на чемпіонаті Європи з фехтування серед кадетів
ЗСУ знищили окупанта, який був чемпіоном Росії з веслування
ЗСУ знищили окупанта, який був чемпіоном Росії з веслування
Україна претендує на проведення Ігор нескорених
Україна претендує на проведення Ігор нескорених

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
175K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 лютого: ситуація на фронті
61K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 лютого 2025
20K
Доктор геологічних наук назвав рідкісний метал, який мав би зацікавити американців в Україні
12K
У Стамбулі закінчилися переговори між Росією та США: перші деталі
5724
«Він мені не рівня»: чиновниця Чернівецької ОВА потрапила у скандал
3804
Операція «Чисте місто»: НАБУ оприлюднило записи прослушки у справі Комарницького

Новини

28 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Трамп продовжив санкції проти РФ, Мінкульт зупинив видачу дозволів на виїзд за кордон. Головне за 27 лютого
Вчора, 21:10
Кав'ярні Торонто висловили протест Трампу, змінивши назву популярного напою
Вчора, 13:15
27 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Схвалення угоди між Україною і США про копалини, звільнення Гнатова. Головне за 26 лютого
26 лютого, 21:06
Збито понад сотню безпілотників, що атакували Україну – Повітряні Сили
26 лютого, 09:14

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua