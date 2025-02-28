Помер 10-й чемпіон світу з шахів Борис Спаський

Титул чемпіона світу Борис Спаський завоював 1969 року, здолавши Тиграна Петросяна

У четвер, 27 лютого, на 89-му році життя помер радянський та французький гросмейстер Борис Спаський. Шахматист відомий тим, що став десятим чемпіоном світу в історії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на президента Федерації шахів Росії Андрія Філатова.

У 1965 році Борис Спаський отримав звання заслуженого майстра спорту Радянського Союзу, а у 1969 році став десятим чемпіоном світу та утримував цей титул до 1972 року.

У 1976 році шахматист емігрував до Франції та з осені 1984 року в офіційному рейтингу ФІДЕ він почав виступати як представник Франції, а не Радянського Союзу.

Спаський, після дебюту на Олімпіаді в Салоніках у складі збірної Франції, пояснив, чому не виступає за радянську команду.

«Мене не запрошували на радянські турніри і в збірну, а в підсумку спорткомітет СРСР відмовився виплачувати стипендію, яка мені належить як гросмейстеру», – заявив Спаський.

Загалом шахматист Борис Спаський взяв участь у трьох Олімпіадах у складі збірної Франції.

Раніше ми писали, що заступник генерального директора футбольного клубу «Карпати» Олег Авдиш не повернувся до України після закордонних зборів команди. З ним припинили співпрацю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Tribuna та спортивного журналіста Ігоря Бурбаса.

Так, з 18 січня до 14 лютого футбольна команда перебувала на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

«Карпати» підтвердили, що всі працівники клубу, включно з тренерами, футболістами й персоналом, повернулися до України, окрім заступника генерального директора із зовнішніх комунікацій Авдиша.

За інформацією Бурбаса, клуб уже розірвав трудову угоду з Авдишем. 25-річний Олег Авдиш почав працювати у «Карпатах» у жовтні 2024 року.