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У Києві трамвай збив на смерть чоловіка

Іванна Гончар
glavcom.ua
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У Києві трамвай збив на смерть чоловіка
Слідчі зʼясовують всі обставини події
фото: Нацполіція

Смертельна аварія сталась у Святошинському районі столиці

У Києві трамвай збив на смерть чоловіка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.

Поліція розпочала досудове розслідування за фактом смертельної ДТП за участі трамваю. Подія відбулась сьогодні о 18:20 на проспекті Леся Курбаса, що у Святошинському районі столиці.

Попередньо відомо, що водій громадського транспорту наїхав на невстановленого чоловіка віком близько 30 років, який перебував на коліях. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці події, його особа наразі встановлюється.

Нагадаємо, що у Київській області на залізничній станції «Немішаєве» під потяг потрапив 42-річний місцевий житель. 

Нагадаємо, на Київщині 14-річний підліток заліз на дах потяга сполученням «Київ-Ніжин» та отримав опіки струмом.  Повідомляється, що вчора, 26 січня, о 15:28 годині до поліції надійшло повідомлення від чергового по залізничній станції «Бобрик», який повідомив про травмування підлітка.

Раніше на Київщині потяг на смерть збив 18-річного хлопця. 13 січня, близько 11:55 години, до поліції надійшло повідомлення від начальника залізничної станції «Боярка», що на 876 кілометрі в межах станції «Тарасівка» смертельно травмовано молодого хлопця. 

Теги: смерть водій аварія розслідування Київ

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