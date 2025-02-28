Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Голлівудський актор з дружиною знайдені мертвими у будинку: нові подробиці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Джин Гекмен і його дружина Бетсі Аракава знайдені мертвими
фото: littlethings.com

Причиною смерті відомого подружжя могло стати отруєння досі не встановленими випарами 

Причиною смерті американського актора та письменника Юджина (Джина) Гекмена та його дружини Бетсі Аракави могло стати отруєння чадним газом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на портал TWZ.

TWZ, посилаючись на родину артиста, заявило, що ймовірною причиною смерті могли стати можливі токсичні випари у будинку.

«Дочка легендарного актора Елізабет Джин Гекмен повідомила, що вони не впевнені, але вважають, що причиною можуть бути токсичні випари», – зазначили журналісти видання.

За даними TWZ, правоохоронці «не виключають жодних версій і продовжують розслідування».

Як пише NPR, Аракаву знайшли у ванній кімнаті біля вхідних дверей, де біля її голови знайшли обігрівач, йдеться у свідченнях. Також на столі було знайдено відкритий флакон із розкиданими рецептурними таблетками. Німецьку вівчарку подружжя також знайшли мертвою неподалік від тіла Аракави, у шафі у ванній кімнаті, тоді як дві інші здорові собаки були на території маєтку. Самого 95-річного Гекмена знайшли в туалетній кімнаті з парою сонцезахисних окулярів біля його тіла. 

«Немає жодних ознак витоку чадного газу, проблем з трубами, насильницького проникнення чи травми від удару тупим предметом, також немає ознак того, що будь-які речі були викрадені», – пише видання, посилаючись на звіти правоохоронців.

Нагадаємо, про смерть Джина Гекмена та його дружини стало відомо вчора. Поліція знайшла голлівудського актора Джина Гекмена та його дружину Бетсі Аракаву мертвими у їхньому будинку в Санта-Фе, в американському штаті Нью-Мексико. Поліцейські, виявивши тіла в середу, 26 лютого, заявили, що смерть подружжя не була насильницькою. У заяві шерифа округу Санта-Фе йдеться, що разом із подружжям мертвим знайшли їхнього собаку.

Кар'єра Джина Гекмена у кіно тривала понад 40 років, на його рахунку понад 90 ролей. Був особливо відомий по роботі у фільмах «Французький зв'язковий»,«Боні і Клайд», «ФБР», «Міст занадто далеко», «Міссісіпі у вогні», «Непрощений», «Дістати коротуна», «Багряний приплив», «У тилу ворога». 2003 року  Джин Гекмен отримав премію «Золотий глобус» за внесок у кінематограф. У 2004 році актор оголосив про завершення кар'єри у кіно.

Читайте також:

Теги: США отруєння смерть розслідування актор поліція дочка голлівудський актор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Говорити про результати переговорів не просто рано, а зовсім рано
Трамп перервав дипломатичну ізоляцію Путіна. Що це означає для України
13 лютого, 18:55
Украинцы далеко не иждивенцы
Как США на самом деле помогали Украине: разбираем цифры
Вчора, 09:42
Микита Джигурда народився у Києві, навчався у Київському інституті фізичної культури
Одіозний Микита Джигурда потрапив до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці
31 сiчня, 02:15
Пенсіонери можуть стати жертвами шахраїв
Правоохоронці попереджають пенсіонерів про нову схему шахрайства
5 лютого, 02:19
Раніше поштова служба Сполучених Штатів призупинила прийом посилок із Китаю
Нові тарифи від Трампа: скільки тепер платять американці за посилки з Китаю
6 лютого, 11:03
Дональд Трамп розраховує поспілкуватись Сі Цзіньпіном
Трамп планує поговорити із Сі Цзіньпіном: ЗМІ озвучили ймовірну дату
4 лютого, 07:17
Вчасний сигнал про маневр допомагає уникнути аварійних ситуацій і є важливим елементом взаєморозуміння між водіями
Поліціянти назвали правило дорожнього руху, через яке забудькуваті водії масово отримують штрафи
15 лютого, 16:54
Колишній заступник Брагінського Дмитро Пеклун (у центрі) жив у Козині, але за документами – ніде
Фантомні маєтки та фіктивні розлучення. Журналісти з’ясували, як живуть керівники метро Києва
21 лютого, 10:35
39-річну Мішель Трахтенберг знайшли мертвою в квартирі в Нью-Йорку
Померла зірка серіалу «Баффі – переможниця вампірів» Мішель Трахтенберг
26 лютого, 20:53

Шоу-біз

Голлівудський актор з дружиною знайдені мертвими у будинку: нові подробиці
Голлівудський актор з дружиною знайдені мертвими у будинку: нові подробиці
Відома американська співачка полетить у космос
Відома американська співачка полетить у космос
Мінкульт не випустив відомий львівський гурт у євротур
Мінкульт не випустив відомий львівський гурт у євротур
Померла зірка серіалу «Баффі – переможниця вампірів» Мішель Трахтенберг
Померла зірка серіалу «Баффі – переможниця вампірів» Мішель Трахтенберг
Оскар-2025: скандали, цікаві рекорди та головні фаворити
Оскар-2025: скандали, цікаві рекорди та головні фаворити
«Дата була символічна». Тоня Матвієнко поділилась враженнями від сольного концерту
«Дата була символічна». Тоня Матвієнко поділилась враженнями від сольного концерту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
176K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 лютого: ситуація на фронті
61K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 лютого 2025
13K
У Стамбулі закінчилися переговори між Росією та США: перші деталі
5067
Операція «Чисте місто»: НАБУ оприлюднило записи прослушки у справі Комарницького
5016
Прокурор, який втрапив в «інвалідний» скандал, зробив собі на Новий рік подарунок за 2 млн
4297
Донька найстаршої породіллі України готується до суду: в чому справа

Новини

28 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Трамп продовжив санкції проти РФ, Мінкульт зупинив видачу дозволів на виїзд за кордон. Головне за 27 лютого
Вчора, 21:10
Кав'ярні Торонто висловили протест Трампу, змінивши назву популярного напою
Вчора, 13:15
27 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Схвалення угоди між Україною і США про копалини, звільнення Гнатова. Головне за 26 лютого
26 лютого, 21:06
Збито понад сотню безпілотників, що атакували Україну – Повітряні Сили
26 лютого, 09:14

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua