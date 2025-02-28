Голлівудський актор з дружиною знайдені мертвими у будинку: нові подробиці

Причиною смерті відомого подружжя могло стати отруєння досі не встановленими випарами

Причиною смерті американського актора та письменника Юджина (Джина) Гекмена та його дружини Бетсі Аракави могло стати отруєння чадним газом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на портал TWZ.

TWZ, посилаючись на родину артиста, заявило, що ймовірною причиною смерті могли стати можливі токсичні випари у будинку.

«Дочка легендарного актора Елізабет Джин Гекмен повідомила, що вони не впевнені, але вважають, що причиною можуть бути токсичні випари», – зазначили журналісти видання.

За даними TWZ, правоохоронці «не виключають жодних версій і продовжують розслідування».

Як пише NPR, Аракаву знайшли у ванній кімнаті біля вхідних дверей, де біля її голови знайшли обігрівач, йдеться у свідченнях. Також на столі було знайдено відкритий флакон із розкиданими рецептурними таблетками. Німецьку вівчарку подружжя також знайшли мертвою неподалік від тіла Аракави, у шафі у ванній кімнаті, тоді як дві інші здорові собаки були на території маєтку. Самого 95-річного Гекмена знайшли в туалетній кімнаті з парою сонцезахисних окулярів біля його тіла.

«Немає жодних ознак витоку чадного газу, проблем з трубами, насильницького проникнення чи травми від удару тупим предметом, також немає ознак того, що будь-які речі були викрадені», – пише видання, посилаючись на звіти правоохоронців.

Нагадаємо, про смерть Джина Гекмена та його дружини стало відомо вчора. Поліція знайшла голлівудського актора Джина Гекмена та його дружину Бетсі Аракаву мертвими у їхньому будинку в Санта-Фе, в американському штаті Нью-Мексико. Поліцейські, виявивши тіла в середу, 26 лютого, заявили, що смерть подружжя не була насильницькою. У заяві шерифа округу Санта-Фе йдеться, що разом із подружжям мертвим знайшли їхнього собаку.

Кар'єра Джина Гекмена у кіно тривала понад 40 років, на його рахунку понад 90 ролей. Був особливо відомий по роботі у фільмах «Французький зв'язковий»,«Боні і Клайд», «ФБР», «Міст занадто далеко», «Міссісіпі у вогні», «Непрощений», «Дістати коротуна», «Багряний приплив», «У тилу ворога». 2003 року Джин Гекмен отримав премію «Золотий глобус» за внесок у кінематограф. У 2004 році актор оголосив про завершення кар'єри у кіно.