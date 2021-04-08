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    Понад 14 тис. МОЗ повідомило статистику щеплень від коронавірусу за добу

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    34 578 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії - Понад 14 тис. МОЗ повідомило статистику щеплень від коронавірусу за добу
    34 578 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії
    Фото: pixabay.com

    Завершили вакцинацію від коронавірусу дві особи, проінформував Степанов

    Протягом доби 7 квітня біло щеплено понад 14 тис. людей від коронавірусу, повідомив в Facebook очільник МОЗ Максим Степанов.

    «14 313 людей щеплено проти COVID-19 за добу 07 квітня 2021 року в Україні. 334 578 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 334 576 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи», – написав він.

    Степанов також повідомив статистику захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень.

    • Київ – 1 886 випадків/ 1 890 щеплень;
    • Вінницька область – 604 випадки/ 690 щеплень;
    • Волинська область – 511 випадків/ 270 щеплень;
    • Дніпропетровська область – 1 005 випадків/ 1 530 щеплень;
    • Донецька область – 1 016 випадків/ 630 щеплень;
    • Житомирська область – 869 випадків/ 460 щеплень;
    • Закарпатська – 325 випадків/ 480 щеплень;
    • Запорізька область – 896 випадків/ 810 щеплень;
    • Івано-Франківська область – 274 випадки/ 433 щеплення;
    • Київська область – 976 випадків/ 450 щеплень;
    • Кіровоградська область – 217 випадків/ 460 щеплень;
    • Луганська область – 264 випадки/ 310 щеплень;
    • Львівська область – 1 255 випадків/ 910 щеплень;
    • Миколаївська область – 353 випадки/ 350 щеплень;
    • Одеська область – 1 142 випадки/ 650 щеплень;
    • Полтавська область – 738 випадків/ 620 щеплень;
    • Рівненська область – 733 випадки/ 410 щеплень;
    • Сумська область – 560 випадків/ 300 щеплень;
    • Тернопільська область – 796 випадків/ 470 щеплень;
    • Харківська область – 1 427 випадків/ 540 щеплень;
    • Херсонська область – 474 випадки/ 100 щеплень;
    • Хмельницька область – 1 158 випадків/ 820 щеплень;
    • Черкаська область – 822 випадки/ 160 щеплень;
    • Чернівецька область – 413 випадків/ 460 щеплень;
    • Чернігівська область – 705 випадків/ 110 щеплень.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Щеплення проводилось 134 мобільними бригадами з імунізації та 692 пунктами щеплення.

    Станом на 7 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 425 946 людей.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 886), Харківській (1 427), Львівській (1 255), Хмельницькій (1 158) та Одеській (1 142) областях.

    Протягом 7 квітня в Україні було зафіксовано 19 419 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.


    Теги: Україна Максим Степанов вакцинація коронавірус
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