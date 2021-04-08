Понад 14 тис. МОЗ повідомило статистику щеплень від коронавірусу за добу

34 578 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії

Завершили вакцинацію від коронавірусу дві особи, проінформував Степанов

Протягом доби 7 квітня біло щеплено понад 14 тис. людей від коронавірусу, повідомив в Facebook очільник МОЗ Максим Степанов.

«14 313 людей щеплено проти COVID-19 за добу 07 квітня 2021 року в Україні. 334 578 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 334 576 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи», – написав він.

Степанов також повідомив статистику захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень.

Київ – 1 886 випадків/ 1 890 щеплень;

Вінницька область – 604 випадки/ 690 щеплень;

Волинська область – 511 випадків/ 270 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 005 випадків/ 1 530 щеплень;

Донецька область – 1 016 випадків/ 630 щеплень;

Житомирська область – 869 випадків/ 460 щеплень;

Закарпатська – 325 випадків/ 480 щеплень;

Запорізька область – 896 випадків/ 810 щеплень;

Івано-Франківська область – 274 випадки/ 433 щеплення;

Київська область – 976 випадків/ 450 щеплень;

Кіровоградська область – 217 випадків/ 460 щеплень;

Луганська область – 264 випадки/ 310 щеплень;

Львівська область – 1 255 випадків/ 910 щеплень;

Миколаївська область – 353 випадки/ 350 щеплень;

Одеська область – 1 142 випадки/ 650 щеплень;

Полтавська область – 738 випадків/ 620 щеплень;

Рівненська область – 733 випадки/ 410 щеплень;

Сумська область – 560 випадків/ 300 щеплень;

Тернопільська область – 796 випадків/ 470 щеплень;

Харківська область – 1 427 випадків/ 540 щеплень;

Херсонська область – 474 випадки/ 100 щеплень;

Хмельницька область – 1 158 випадків/ 820 щеплень;

Черкаська область – 822 випадки/ 160 щеплень;

Чернівецька область – 413 випадків/ 460 щеплень;

Чернігівська область – 705 випадків/ 110 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Щеплення проводилось 134 мобільними бригадами з імунізації та 692 пунктами щеплення.

Станом на 7 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 425 946 людей.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 886), Харківській (1 427), Львівській (1 255), Хмельницькій (1 158) та Одеській (1 142) областях.

Протягом 7 квітня в Україні було зафіксовано 19 419 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.