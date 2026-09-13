Матір та сестру, які приїхали до російського полоненого, здивували умови у таборі

Росіянки та волонтерка Ірина Криніна (в центрі) у таборі для військовополонених

«Уявляли, що полонені всі будуть як у концтаборах – у рваному одязі», – зазначили росіянки

Мати та сестра російського окупанта Михайла Медведя приїхали до України, щоб особисто зустрітися з ним у таборі для військовополонених. Жінки зізналися, що очікували побачити значно гірші умови. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на проєкт «Наш вихід».

Зокрема, росіянок здивувало, що їхній син і брат здоровий та має свіжий вигляд, бо ж гадали, що він тут погано харчується і схуд.

«Думали, що не так усе красиво тут, акуратно. Уявляли, що полонені всі будуть як у концтаборах – у рваному одязі», – розповіли Світлана та її донька Марія.

Крім того, Світлана звернула увагу на побутові умови у таборі. Вона побачила пральні та сушильні машини, медичну частину, баню, а також місце для молитви.

Михайло Медведь із мамою та сестрою скріншот із відео

Михайла Медведя родина не бачила близько двох років. За словами матері, у 2023 році його забрали до армії. Вона стверджує, що Михайла силоміць затримали на вулиці, коли він ішов на роботу. Після цього зв'язок із ним зник. У російській військовій частині Михайло значився як зниклий безвісти. Родина намагалася знайти будь-яку інформацію про нього, писала до Червоного Хреста та шукала дані в інтернеті.

Зрештою мати та сестра заповнили заявку в чатботі проєкту «Хочу знайти» й отримали інформацію, що Михайло живий і перебуває в українському полоні. Саме після цього вони змогли організувати зустріч.

Під час розмови з рідними Михайло розповів, що до російської армії потрапив не за власним бажанням. За його словами, спочатку йому обіцяли роботу зварювальником у тилу – ремонт військової техніки. Натомість після підписання контракту він опинився на передовій.

На Лиманському напрямку Михайло зрештою потрапив у полон. За його словами, він ішов на штурм села як підмога для двох військовослужбовців, які на той момент уже були захоплені бійцями ЗСУ. Українські військові вийшли з ним на зв'язок через рацію і спрямували його до місця здачі.

Наразі в Росії Михайло офіційно залишається зниклим безвісти. Його мати сподівається, що після оприлюднення відео російська сторона визнає його військовополоненим, що дозволить включити його до обмінних процесів.

Як інформує проєкт «Наш вихід», програма відвідування російських військовополонених їхніми рідними та близькими працює. Ці зустрічі організовують для того, щоб привернути увагу до долі полонених, сприяти їхньому офіційному визнанню та пришвидшити процес обміну, який зрештою дозволить повернути чоловіків додому – як російських, так і українських.

Нагадаємо, журналіст «Главкома» побував у найбільшому таборі для російських військовополонених на заході України. Об’єкт розміщений на базі колишньої колонії, але де саме, адміністрація просить не вказувати з міркувань безпеки. Умови праці російських військовополонених в Україні не дуже скидаються на тюремні. Робочий день триває вісім годин. Це може бути наряд на кухні, плетіння меблів, склеювання паперових пакетів, зварювальні роботи, робота на городі.

Також російський солдат із штурмової роти 7-го мотострілецького полку 18-ї мотострілецької дивізії Єгор Загороднєв розповів, як через голод вирішив знищити свого командира. За його словами, він перебував без їжі та води, поки командир роти Соловей мав достатньо продовольства.