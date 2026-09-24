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Скандал на Оболоні: під час атаки дронів мати з немовлям не змогла потрапити до укриття ліцею

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Скандал на Оболоні: під час атаки дронів мати з немовлям не змогла потрапити до укриття ліцею
Жінка з немовлям у візочку була змушена чекати під зачиненою будівлею в момент атаки дронів
скриншот відео

За словами жінки, під час вибухів та роботи сил ППО вона разом із дитиною опинилася перед зачиненими дверима сховища

Увечері 22 вересня, під час чергової повітряної тривоги та атаки ворожих безпілотників на Київ, мешканка Оболонського району разом із немовлям на руках не змогла потрапити до укриття в ліцеї №298. Про неприпустиму ситуацію повідомляють у місцевій спільноті «Життя Оболонь Київ» у Facebook із посиланням на звернення самої постраждалої, інформує «Главком».

За словами жінки, під час вибухів та роботи сил ППО вона разом із дитиною опинилася перед зачиненими дверима сховища за адресою: проспект Володимира Івасюка, 58. Охорона навчального закладу тривалий час просто не відчиняла двері.

Жителька району зауважила, що раніше це укриття під час повітряних тривог завжди було відкритим для цивільних. Однак цього разу мати з немовлям змушені були чекати під загрозою обстрілу просто на вулиці. Разом із нею потрапити всередину не змогли й інші батьки з дітьми цього ж ліцею.

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«Укриття під час повітряної тривоги має бути доступним одразу. Не після дзвінків, не після пояснень, не після очікування під вибухи, а в момент загрози», – наголошується у повідомленні.

У місцевій спільноті нагадують, що столиця вже має трагічний досвід Деснянського району, коли через зачинене укриття біля поліклініки загинули люди, що спричинило гучні кадрові рішення та кримінальні розслідування. Тоді міська влада публічно запевнила, що відповідальність за безперешкодний доступ до сховищ лежить на керівниках районних адміністрацій та очільниках закладів.

Громада вимагає від правоохоронців та міської влади негайно провести перевірку цього інциденту, а також інспектувати всі укриття в навчальних закладах Оболонського району, аби гарантувати людям безпеку під час ворожих атак.

Відео зняте у світлу пору доби, але у дописі на вказано час, коли саме стався цей інцидент, адже згідно із постановлю Кабміну № 1331, у школах, які працюють очно, захисні споруди вдень розраховані лише на освітян, дітей та їхніх батьків. Тож під час навчання укриття в закладах освіти для сторонніх осіб не доступні. Чи є у жінки діти, які навчаються у цій школі, також невідомо.

Нагадаємо, у ніч проти 24 вересня російські війська масовано атакували Київ. Унаслідок удару двоє людей загинули, щонайменше вісім постраждали. Руйнування та пожежі зафіксовано у Солом'янському, Подільському та Дніпровському районах столиці.

Теги: тривога укриття Київ

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