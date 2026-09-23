На тлі безперервних атак РФ Корецький звернувся до влади Києва

Росія атакує Київ дронами, у місті оголошену сьому від початку доби тривогу

Сергій Корецький наголосив, що керівництво міста має негайно активізувати роботу із забезпечення безпеки мешканців

Унаслідок ранкових ворожих ударів по столиці постраждали виключно цивільні об'єкти. На тлі атаки прем'єр-міністр України Сергій Корецький нагадав столичній владі про критичну потребу в додаткових захисних спорудах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву очільника уряду.

За словами прем'єра, під ворожим ударом опинилися офісні центри, продуктові магазини та автозаправні станції – цивільна інфраструктура, яка не має жодного відношення до військових обʼєктів. Наразі відомо про двох загиблих та майже 20 постраждалих мешканців столиці.

До ліквідації наслідків атаки та гасіння пожеж залучено близько 100 рятувальників фото: ДСНС Києва/Facebook

Сергій Корецький наголосив, що керівництво міста має негайно активізувати роботу із забезпечення безпеки мешканців.

«Вкотре наголошую, що перед міською владою стоїть термінове завдання – прискорити встановлення додаткових мобільних укриттів, щоб люди мали можливість оперативно сховатися», – підкреслив прем'єр-міністр.

Очільник уряду додав, що до ліквідації наслідків атаки та гасіння пожеж залучено близько 100 рятувальників і 20 одиниць техніки, а також висловив вдячність медикам, рятувальникам і всім службам, які допомагають людям.

Нагадаємо, під час ранкового обстрілу столиці було зафіксовано влучання в об'єкт транспортної інфраструктури та виникла пожежа на даху АЗС мережі Ukrnafta у Дарницькому районі. Унаслідок удару над лівим берегом столиці спостерігалося задимлення, а в мережі поширилися відповідні відео. За даними керівництва Ukrnafta, працівники станції перебували в укритті та не постраждали.

Також під час ранкової атаки у Голосіївському районі дрон влучив в автозаправну станцію, також було пошкоджено складське приміщення. Наслідки атаки також зафіксували у Солом'янському районі. За попередніми даними, там сталося загоряння на території транспортного підприємства. Крім того, мер Києва Віталій Кличко повідомив про падіння уламків безпілотника між житловими будинками у Солом'янському районі.

Під час шостої за добу повітряної тривоги спалахнула масштабна пожежа поблизу Центрального залізничного вокзалу. Горить ринок «Шайба», де раніше розташовувався супермаркет «Велика Кишеня».

У ніч на 23 вересня російська окупаційна армія також завдала удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки було пошкоджено торговельний центр.

До слова, голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський повідомляв, що уламкових поранень зазнав працівник залізниці, який після робочої зміни повертався додому. Чоловіка у важкому стані госпіталізували, однак медикам не вдалося врятувати його життя.