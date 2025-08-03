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Військовий ЗСУ врятувався з оточення на електровелосипеді, який йому скинули з дрона

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Військовий ЗСУ врятувався з оточення на електровелосипеді, який йому скинули з дрона
Боєць із позивним «Танкіст» залишився один після загибелі трьох побратимів та вів самостійно бій проти окупантів
скріншот з відео

Через поранення ноги він не міг самостійно дістатися до своїх, до позицій ЗСУ було приблизно півтора кілометра

Український військовий, що отримав серйозне поранення на передовій, зміг вийти з оточення завдяки електровелосипеду, який доставили йому за допомогою дрона. Унікальну операцію зняли на відео бійці батальйону «Рубіж», передає «Главком».

Боєць із позивним «Танкіст» залишився один після загибелі трьох побратимів. Через поранення ноги він не міг самостійно дістатися до своїх, до позицій ЗСУ було приблизно півтора кілометра. Ситуація виглядала майже безнадійною.

Побратими розробили нестандартний план порятунку: вирішили надіслати «Танкісту» електровелосипед дроном. Перший апарат ворог збив, другий вийшов з ладу, але з третьої спроби транспорт доставили до пораненого.

На відео видно, як солдат намагається виїхати з лінії вогню, коли раптом міна підриває велосипед. Незважаючи на це, він продовжує рухатися пішки. Після цього з дрона йому скидають другий велосипед – і саме на ньому боєць успішно добирається до своїх.

Раніше ми писали, що захоплення Часового Яру може відкрити російським військам кілька оперативних напрямків для подальшого наступу на український пояс фортець у Донецькій області. Під загрозою опиняються Костянтинівка, Слов’янськ, Краматорськ і Дружківка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За оцінкою ISW, росіяни намагаються не стільки досягти швидких перемог, скільки виснажити українську оборону повільним просуванням. На це вказує динаміка бойових дій: від травня 2023 року до серпня 2025-го окупанти змогли просунутися лише на 11 км, втративши при цьому тисячі бійців.

Нагадаємо, раніше міноборони РФ заявило про повну окупацію міста Часів Яр. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов спростував фейк про захоплення міста Часів Яр Донецької області росіянами.

Теги: війна військові ЗСУ

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