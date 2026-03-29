Нацгвардієць 50 днів провів у оточенні, відбивав штурми та зумів вийти до своїх

Військовослужбовець 1-го Кодацького полку Національної гвардії України Олександр Кушніров, який брав участь у боях за Харківщину, Бахмут і на Покровському напрямку, розповів про один із найважчих епізодів служби – майже 50 днів на позиції під постійними штурмами та вихід із фактичного оточення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

До Нацгвардії військовий потрапив у 2021 році за призовом на строкову службу. Тоді йому було 18 років. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Олександр був на Харківщині й долучився до оборони міста й області. Згодом потрапив на Донеччину. Перші бойові зіткнення під Бахмутом стали серйозним випробуванням і психологічним шоком:

«Як то сказати? Страшно. Ну, я, якщо чесно, то я думав, я й до 20 не доживу. Як більша частина з мого взводу – їх уже немає», – ділиться нацгвардієць.

Боєць згадує, після інтенсивних боїв і втрат він заходив на позиції з відчуттям, що може не повернутися.

До Нацгвардії Олександр потрапив у 2021 році за призовом на строкову службу, тоді йому було 18

На Покровському напрямку ситуація була не менш складною. Після кількох тижнів відносного затишшя українських військових виявив ворожий дрон, після чого позиції почали системно знищувати, а штурми відбувалися по кілька разів на годину. Один із боїв відбувався буквально в окопі:

Утім, найважчим випробуванням, за словами військового, були моменти повної тиші:

«Мовчить радіостанція, побратим спить і тиша. І було таке, що я спеціально на своїх виходив, щоб почути просто голос… бо коли все замовкає, ти розумієш, що, можливо, їх блокують зараз і готується якийсь наступ», – розповідає Олександр.

Він додає, що іноді ворог перебував буквально за кілька метрів.

«Ти сидиш і ти чуєш, як ворог говорить. Вони проходять біля тебе і щось там планують. І ти розумієш, що якщо ти видаш звук якийсь, то вони просто знайдуть, що ми там сидимо – і все, ми вже звідти не виберемося», – пригадує нацгвардієць.

Попри поранення побратима та повністю зруйновані позиції, військові змогли вийти. Лише під час відходу вони дізналися, що перебували в оточенні:

Після повернення з позицій емоції були сильнішими за будь-які слова:

«Це сльози, це радість, те, що ти вижив… Перше, що я зробив – обняв водія. Бо це завдяки йому ми зараз тут і спілкуємося», – каже військовий.

Загалом, за словами бійця, вони провели на позиціях майже 50 днів. Після пережитого він мріє лише про прості речі – проводити час із рідними і подорожувати.

