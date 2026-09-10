Рогатий мешканець Чорнобильського заповідника переплив річку (фото)

Лось не єдиний мешканець заповідника, який використовує річку Припʼять як переправу

У Припʼяті помітили незвичне явище: олень вирішив переплисти річку. Кадрами поділилися біологи та заявили, що подібні випадки не поодинокі. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Так, науковці показали, як лось плив річкою Припʼять. Мешканець заповідника майже повністю занурився у воду та плив у невідомому напрямку. З води виднілися лише його роги.

Водночас, за словами працівників заповідника, такі випадки непоодинокі, у річці вже зустрічали єнота та навіть кабана, новий заплив зробив лось. «Прип’ять у Чорнобильському заповіднику, схоже, вже давно не просто річка, а справжня «переправа» для місцевих мешканців. Тут уже плавали дикі кабани та єнотоподібний собака. А тепер лось», – розповіли у заповіднику.

У Чорнобильському заповіднику лося помітили в річці фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Проте, куди прямував лось, невідомо. «Куди прямує цей мандрівник, залишається загадкою. Впевнено заходить у воду, долає течію й прямує далі у своїх справах», – зазначили у дописі.

Рогатий мешканець Чорнобильського заповідника переплив річку Припʼять фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Нагадаємо, Науковці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника спільно з фахівцями Інституту морської біології НАН України провели іхтіологічні дослідження водойм зони відчуження. Під час експедиції було зафіксовано рідкісні та зникаючі види риб.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику під час польових досліджень науковці зафіксували гірського дрозда. Цей вид птахів не бачили на території Київщини вже близько 50 років.