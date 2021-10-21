Пошта і карантин: чи треба вакцинуватися, щоб отримати посилку

Стали відомі правила роботи пошти на час посиленого карантину

Через спалах коронавірусу Україна починає посилювати карантин та запроваджувати додаткові обмеження у роботі закладів.

Тепер, у «червоних» зонах відвідати кафе чи ресторан зможуть лише вакциновані громадяни, а проїхати у потязі чи міжобласному автобусі можна з негативним тестом або covid-сертифікатом.

ЗМІ дізнались, як працюватимуть поштові оператори в умовах жорсткого карантину.

У компанії «Нова пошта» запевнили, що поштові служби перебувають у списку виключень і для відвідування відділення не потрібні ані ПЛР-тести, ані довідка про вакцинацію від коронавірусу.

«Якщо відбудуться зміни, ми обов'язково проінформуємо наших клієнтів», – відповіли у компанії.

Варто зауважити, що правила соціальної дистанції та носіння масок залишаються чинними.

Відділення «Укрпошти» також працюватимуть без змін, навіть у «червоній» та «помаранчевій» зонах карантину.

«Наразі жодних змін у роботі відділень та обслуговування відділень не вводилося. Відділення у червоній карантинній зоні також працюють у звичайному режимі для усіх клієнтів», – повідомили у компанії.

А от подорожувати без тесту чи covid-сертифікату не вийде. У громадському транспорті, який здійснює міжрегіональні перевезення, з 21 жовтня як від водіїв, так і від пасажирів вимагатимуть Covid-сертифікати.

У п’ятницю, 22 жовтня, Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалить рішення про запровадження додаткових обмежень і функціонування столиці в умовах «червоної» зони, в яку Київ потрапить днями.

Також Хмельниччина з 23 жовтня посилює карантин. Стало відомо, як працюватимуть магазини, ресторани та ринки.

Водночас вчора українці встановили новий рекорд: чверть мільйона щеплень за добу.

Однак Україна б'є й інші «рекорди»: за минулу добу зафіксовано максимум хворих і померлих за весь час пандемії.

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