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    Пошта і карантин: чи треба вакцинуватися, щоб отримати посилку

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    Поштові служби просять відвідувачів триматися дистанції та носити маски - Пошта і карантин: чи треба вакцинуватися, щоб отримати посилку
    Поштові служби просять відвідувачів триматися дистанції та носити маски
    фото: dnews.dn.ua

    Стали відомі правила роботи пошти на час посиленого карантину

    Через спалах коронавірусу Україна починає посилювати карантин та запроваджувати додаткові обмеження у роботі закладів.

    Тепер, у «червоних» зонах відвідати кафе чи ресторан зможуть лише вакциновані громадяни, а проїхати у потязі чи міжобласному автобусі можна з негативним тестом або covid-сертифікатом.

    ЗМІ дізнались, як працюватимуть поштові оператори в умовах жорсткого карантину.

    У компанії «Нова пошта» запевнили, що поштові служби перебувають у списку виключень і для відвідування відділення не потрібні ані ПЛР-тести, ані довідка про вакцинацію від коронавірусу.

    «Якщо відбудуться зміни, ми обов'язково проінформуємо наших клієнтів», – відповіли у компанії.

    Варто зауважити, що правила соціальної дистанції та носіння масок залишаються чинними.

    Відділення «Укрпошти» також працюватимуть без змін, навіть у «червоній» та «помаранчевій» зонах карантину.

    «Наразі жодних змін у роботі відділень та обслуговування відділень не вводилося. Відділення у червоній карантинній зоні також працюють у звичайному режимі для усіх клієнтів», – повідомили у компанії.

    А от подорожувати без тесту чи covid-сертифікату не вийде. У громадському транспорті, який здійснює міжрегіональні перевезення, з 21 жовтня як від водіїв, так і від пасажирів вимагатимуть Covid-сертифікати.

    У п’ятницю, 22 жовтня, Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалить рішення про запровадження додаткових обмежень і функціонування столиці в умовах «червоної» зони, в яку Київ потрапить днями.

    Також Хмельниччина з 23 жовтня посилює карантин. Стало відомо, як працюватимуть магазини, ресторани та ринки.

    Водночас вчора українці встановили новий рекорд: чверть мільйона щеплень за добу.

    Однак Україна б'є й інші «рекорди»: за минулу добу зафіксовано максимум хворих і померлих за весь час пандемії.

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    Теги: документи Укрпошта Нова пошта карантин послуги пошта
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    Пошта і карантин: чи треба вакцинуватися, щоб отримати посилку