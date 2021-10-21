Українці встановили новий рекорд: чверть мільйона щеплень за добу

Люди почали штурмувати центри вакцинації. Маріуполь, Центр вакцинації у Будинку зв’язку, 17 жовтня

В Україні повністю вакцинувалися лише понад 6,7 млн людей

В Україні за 20 жовтня зробили 251 254 щеплення проти коронавірусу. Одну дозу отримали 165 649 людей, а повністю імунізовані, тобто отримали дві дози, – 85 605 людей. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Вакцинацію здійснювали 1048 мобільних бригад, 3 056 пунктів щеплення та 364 центри вакцинації.

Вакцинували трьома препаратами: Pfizer (Comirnaty) – 126 019, Sinovac (CoronaVac) – 79 075 та AstraZeneca – 46 160.

Від початку кампанії з вакцинації в Україні зробили 15 117 165 щеплень. Першу дозу проти Covid-19 отримали 8 373 550 людей, а повністю вакцинувалися – 6 743 615.

Люди почали штурмувати центри вакцинації. Маріуполь, Центр вакцинації у Будинку зв’язку, 17 жовтня

Тим часом Україна б'є й інші «рекорди»: за минулу добу зафіксовано максимум хворих і померлих за весь час пандемії.

Нагадаємо, з 21 жовтня українці не зможуть вільно подорожувати територією України потягом, автобусом чи літаком. Обмеження введуть лише для тих, хто не зробив щеплення від коронавірусу.

Додамо, що українців щеплюватимуть і перевірятимуть на Covid-19 прямо на вокзалах.

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