Українці встановили новий рекорд: чверть мільйона щеплень за добу
В Україні повністю вакцинувалися лише понад 6,7 млн людей
В Україні за 20 жовтня зробили 251 254 щеплення проти коронавірусу. Одну дозу отримали 165 649 людей, а повністю імунізовані, тобто отримали дві дози, – 85 605 людей. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.
Вакцинацію здійснювали 1048 мобільних бригад, 3 056 пунктів щеплення та 364 центри вакцинації.
Вакцинували трьома препаратами: Pfizer (Comirnaty) – 126 019, Sinovac (CoronaVac) – 79 075 та AstraZeneca – 46 160.
Від початку кампанії з вакцинації в Україні зробили 15 117 165 щеплень. Першу дозу проти Covid-19 отримали 8 373 550 людей, а повністю вакцинувалися – 6 743 615.
Тим часом Україна б'є й інші «рекорди»: за минулу добу зафіксовано максимум хворих і померлих за весь час пандемії.
Нагадаємо, з 21 жовтня українці не зможуть вільно подорожувати територією України потягом, автобусом чи літаком. Обмеження введуть лише для тих, хто не зробив щеплення від коронавірусу.
Додамо, що українців щеплюватимуть і перевірятимуть на Covid-19 прямо на вокзалах.
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