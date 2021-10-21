Хмельниччина з 23 жовтня посилює карантин: як працюватимуть магазини, ресторани та ринки

Регіон перебуває на порозі «червоної» зони

Цієї суботи, з 23 жовтня, у Хмельницькій області місцева влада вводить додаткові карантинні обмеження через сплеск захворюваності на коронавірус. Зараз регіон перебуває на порозі «червоної» зони, вказано на сайті обласної державної адміністрації.

Посиленням карантину чиновники хочуть уникнути локдауну та зменшити темпи поширення Covid-19 серед мешканців області.

Продовольчі та непродовольчі ринки працюватимуть винятково за умов розрахунку: 1 людина на 10 квадратних метрів. А ще у працівників має бути негативний результат ПЛР-тестування на Covid-19 або документ, що підтверджує вакцинацію хоча б однією дозою.

За таким же розрахунком мають працювати заклади торгівлі: кіоски, магазини, супермаркети, гіпермаркети. Відвідувачі мають дотримуватися соціальної дистанції не менш як у два метри. Працівники повинні мати тести або сертифікати.

Для роботи перукарень, салонів краси, готелів та хостелів умови такі ж: тест або сертифікат у працівників. А ось у барах, ресторанах і кафе документ повинні мати також і відвідувачі.

При чому заклади харчування мають бути заповнені лише на 50%. За одним столиком можуть перебувати до чотирьох людей, дистанція між столами – два метри. Працювати можна з 06:00 до 23:00, за винятком адресного доставлення.

За останніми даними, в області підтвердили коронавірус у 9 341 хворого, 1 337 осіб лікуються в стаціонарі. Найвищі рівні захворюваності на Covid-19 спостерігаються у Хмельницькому, а також на Волочищині, Теофіпольщині та Ярмолинеччині.

Серед захворілих лише приблизно 7-8% були вакциновані, а в стаціонарі лікуються менш як 1% людей, що отримали щеплення.

В області розгорнули мережу лікувальних закладів, які надають стаціонарну допомогу хворим з Covid-19. Наразі залучили вже 22 лікарні, де розгорнули 2 740 ліжок.

Згідно з даними Центру громадського здоров’я МОЗ, в області щеплення проти Covid-19 отримали 31,4% всього населення. При цьому в останні дні спостерігається зростання кількості людей, що звертаються за щепленнями.

У п’ятницю, 22 жовтня, Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалить рішення про запровадження додаткових обмежень і функціонування столиці в умовах «червоної» зони, в яку Київ потрапить днями. За минулу добу, 20 жовтня, у Києві коронавірус підтверджено у 1192 осіб. Від ускладнень коронавірусу померли 39 осіб.

А кілька днів тому в реанімацію однієї з лікарень Києва надійшли відразу семеро осіб із підробленими сертифікатами про вакцинацію.

До слова, у громадському транспорті, який здійснює міжрегіональні перевезення, з 21 жовтня як від водіїв, так і від пасажирів вимагатимуть Covid-сертифікати.

Водночас вчора українці встановили новий рекорд: чверть мільйона щеплень за добу.

Однак Україна б'є й інші «рекорди»: за минулу добу зафіксовано максимум хворих і померлих за весь час пандемії.

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