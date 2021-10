Домашнє насильство над чоловіками. Що кажуть судові справи?

Коли йдеться про проблематику домашнього насилля, у більшості з нас одразу перед очима виникає картинка, де матір із дитиною потребує захисту від чоловіка-кривдника. Водночас ця тема набагато ширша, ніж просто «жіноча проблема». Потерпілою особою, так само як і кривдником, може бути кожен із нас, незважаючи на вік та стать, соціальний рівень тощо. Насилля може виникнути не тільки між партнерами у шлюбі, а й між родичами, рідними або навіть сусідами в гуртожитку, із якими є спільний побут.

Як розповідає Лілія Вірьовкіна, голова ГО «Ти потрібен Україні» та координаторка проєкту Everyone has to be protected, який направлений на висвітлення різних форм домашнього насилля, у ході реалізації проєкту були надіслані запити до судів щодо справ, де постраждалими є саме особи чоловічої статі. Розглядалися різні варіанти аб’юзивних відносин: і коли кривдником є інший чоловік (син, батько, брат тощо), і коли жінка (дружина, мати, донька тощо).

Відповідно до законодавства України особи, які вчинили домашнє насильство, підпадають під кримінальну, адміністративну або цивільно-правову відповідальність. Адміністративна відповідальність за вчинення домашнього насильства передбачена статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Дії кримінального характеру, які пов’язані з домашнім насильством, також можуть бути кваліфіковані за однією зі статей Кримінального кодексу України. Це може бути, зокрема, нанесення тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості (статті 121, 122, 123, 125), погроза вбивством (стаття 129), зґвалтування (стаття 152) тощо. Найтяжчим злочином даної категорії є умисне вбивство (стаття 115).

Важливо, що Кримінальний кодекс України містить статтю 126-1 (Домашнє насильство), яка передбачає відповідальність за умисне систематичне вчинення фізичного, психологічного або економічного домашнього насильства.

Суди лише раз на рік здають №1-к Звіт судів першої інстанції про розгляд матеріалів кримінального провадження. Згідно зі звітом за попередній рік, загальна кількість проваджень за статтею 126-1 ККУ, що перебували на розгляді, склала 1877, які надійшли у звітному періоді – 1580, при цьому потерпілих від 18 років за статтею «домашнє насилля» – 643 особи, із яких 594 жінок. Окремо кількість постраждалих повнолітніх чоловіків не вказується, але за простими підрахунками їх – 49 осіб. У поточному році станом на 20 вересня 2021 року до судів надійшло вже понад 50 справ за статтями 126-1 та 173-2, де потерпілими є чоловіки. Середня кількість таких справ складає 4–7 на кожну область України.

Херсонська область: у Скадовському суді – одна справа, у Генічеському – три справи, за однією з яких уже винесено вирок суду, у Каховському – одна справа, у якій розглядалося вчинення домашнього насилля між батьком та сином. Потерпілим був батько обвинуваченого, у підсумку син потерпілого був визнаний винним.

Рівненська область: по одній справі у Костопільському та Гощанському (справа № 557/413/21, № судового провадження: 1-кп/557/52/2021, № кримінального провадження в ЄРДР: 12021181080000030) райсудах. Є 1 обвинувальний акт у кримінальному провадженні за статтею 126-1 у вчиненні кримінального правопорушення у Здолбунівському міськрайонному суді.

У Острозькому районному суді цієї області дві справи, з яких в одній вже є вирок: «ОСОБА_2, уродженця с. Розваж Острозького району Рівненської області, громадянина України, не працює, не одружений, раніше судимий, 16.09.2020 вироком Острозького районного суду за ст. 126-1 КК України до покарання у виді 150 годин громадських робіт (на даний час покарання відбуто). 06.08.2020 приблизно о 15.00 год, перебуваючи на території господарства за місцем спільного проживання, вчинив стосовно свого батька дії психологічного та фізичного насильства, які проявилися в тому, що ОСОБА_2 висловлювався відносно потерпілого нецензурними та образливими словами, намагався його вдарити... визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 126-1 КК України та призначити покарання у виді громадських робіт строком 180 годин.» (справа № 567/194/21, № судового провадження 1-кп/567/50/21, № кримінального провадження в ЄРДР: 12020180170000313).

У Березнівському районному суді – одна справа, в якій теж вже є вирок:

«ОСОБА_2 уродженця с. Білокриниця Кременецького району Тернопільської області, українця, громадянина України, освіта середня, розлучений, не працює, раніше не судимий, перебуваючи за місцем свого проживання у період з 18.07.2020 по 23.04.2021 систематично умисно вчиняє домашнє насильство щодо свого батька, що призводить до психологічних страждань, емоційної залежності та погіршення якості життя потерпілого за наступних обставин. Так, ОСОБА_2, відповідно до постанови Березнівського районного суду Рівненської області від 10.08.2020 у справі № 555/1297/20 визнаний винним за ч. 1 ст. 173-2 КУпАП (за вчинення 18.07.2020 домашнього насильства щодо батька). Крім цього, ОСОБА_2, відповідно до постанови Березнівського районного суду Рівненської області від 11.09.2020 у справі № 555/1542/20, визнаний винним за ч. 2 ст. 173-2 КУпАП. (за вчинення 08.09.2020 домашнього насильства щодо батька)... визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 126-1 КК України, призначивши покарання у виді арешту на строк 3 (три) місяці. « (справа № 555/973/21, № судового провадження 1-кп/555/146/21, № кримінального провадження в ЄРДР: 12021181060000073).

Одеська область: дві справи у Малинівському, одна в Приморському районних судах.

Запорізька область: по одній у Жовтневому, Ленінському та Вільнянському судах, дві справи — у Шевченківському суді.

Вінницька область: по одній справі у Вінницькому та Немирівському райсуді, при чому в останній вже є вирок:

«ОСОБА_1, уродженця с. Медвежа Вінницького району, українця, громадянина України, не працює, не одружений, відповідно до ст. 89 КК України раніше не судимий, ... в порушення вимог ст. 28 Конституції України, згідно з якою кожен має право на повагу до його гідності, а також в порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидії домашньому насильству», діючи умисно, усвідомлюючи небезпеку своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки, систематично, протягом тривалого часу, вчиняв домашнє насильство щодо свого батька за місцем їх спільного проживання, що виражалось у словесних образах, погрозах фізичної розправи, приниженні, у зв`язку з чим завдано психологічних (емоційних) страждань... визнати винуватим у пред`явленому обвинуваченні за ст. 126-1 КК України і призначити йому узгоджене сторонами угоди покарання у виді арешту строком на 1 місяць.” (Справа № 930/2897/20, № судового провадження 1-кп/930/260/21, № кримінального провадження в ЄРДР 12020020240000341).

Миколаївська область: по одній справі у Первомайському та Южноукраїнському судах.

Закарпатська область: у Перечинському, Берегівському та Свалявському районних судах по одній справі.

Житомирська область: у Малинському суді – дві справи, у Чуднівському суді знаходиться одна справа. Слід зазначити, що у цьому суді щодо даної обвинувачуваної особи є вже декілька закритих та нових адміністративних та кримінальних справ через систематичне вчинення насильство проти свого батька:

«громадянина України ОСОБА_1, не працює. Відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення серії АПР18 №388851 від 05.03.2020 04.03.2020 близько 20:20 год погрожував фізичною розправою, принижував словами нецензурної лайки та виганяв з будинку свого батька. Тим самим ОСОБА_1 вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 173-2 КУпАП.» (справа № 294/468/20, № судового провадження 3/294/219/20).

«громадянина України ОСОБА_1, не працює... Відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення серії ВАБ №266266 від 14.08.2020 ОСОБА_1 14.08.2020 о 10:00 год, погрожував фізичною розправою, принижував словами нецензурної лайки та виганяв з будинку свого батька. Тим самим ОСОБА_1 вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 173-2 КУпАП. ...» (справа № 294/1087/20, № судового провадження: 3/294/524/20).

Київська область: одну справу за домашнє насилля над чоловіками за перше півріччя 2021 року розглядає Білоцерківський райсуд.

Сумська область: дві справи у Кролевецькому суді.

Чернівецька область: є одна справа на розгляді у Заставнівському районному суді.

З розглянутих зазначеним даним судом справ про домашнє насилля, де потерпілим є чоловік, можна виділити справу № 716/2325/19 (№ судового провадження: 1-кп/716/13/2020, № кримінального провадження в ЄРДР: 12019260090000320), вирок якої набрав законної сили 12.03.2020:

«ОСОБА_1, уродженка Ромадановські дворики Калузької області Росії, громадянка України, неодружена, з середньою освітою, офіційно не працевлаштована, раніше несудима,...11.11.2019 року перебуваючи за місцем свого проживання, діючи умисно, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи настання таких наслідків, вчинила психологічне насильство відносно свого співмешканця, з яким вона спільно проживає. В результаті яких останній почував себе психологічно погано, відчував себе емоційно стривожено, погано спав, зазнав негативних переживань та загальної втоми... Визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 126-1 КК України, і за його вчинення призначити покарання у виді позбавлення волі строком на 1 (один) рік.»

Координаторка проєкту Лілія Вірьовкіна вказує, що загальну статистику судових справ щодо домашнього насильства можна буде зробити лише наприкінці року, але й наразі можемо бачити, що потерпілі чоловіки від домашнього насилля – це не міф. На жаль, як видно з рішень суду, більшість таких справ стосуються домашнього насилля вчиненого дорослими дітьми щодо своїх батьків. Трагічним у даних ситуаціях є те, що, на відміну від жінок, які мають можливість знайти тимчасовий притулок у шелтерах, чоловіки у таких же ситуаціях залишаються із проблемою сам на сам. Наразі в Україні відсутні притулки для осіб чоловічої статі, які зазнають домашнього насилля.

Проєктом «Everyone has to be protected» передбачено адвокатування прийняття рішення виділення окремого приміщення в притулках для тимчасового перебування особи (осіб) чоловічої статі, постраждалого(их) від домашнього насильства. Результатом адвокаційної кампанії має бути прийняття узгодженого рішення на рівні м. Харкова, як пілотного міста, про започаткування таких місць на базі комунальної установи «Центр надання допомоги постраждалим від насильства».

Цей матеріал підготовлений у рамках проєкту «Everyone has to be protected», що впроваджується ГО «Ти потрібен Україні» за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні. Погляди авторів є виключною відповідальністю ГО «Ти потрібен Україні» та не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США.

This material was prepared as part of the «Everyone has to be protected» project implemented by the NGO «Ukraine needs you» supported by the Democracy Commission Small Grants Program of the U.S. Embassy to Ukraine. The views of the authors of the sole responsibility of NGO «Ukraine needs you» and do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government.