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Коли закон про мобілізацію вступить у дію? Нардеп відповів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Коли закон про мобілізацію вступить у дію? Нардеп відповів
На думку Веніславського, закон про мобілізацію буде підписано максимум через 10 днів
фото: Ірина Геращенко/Facebook

Зеленський може повернути законопроєкт до парламенту, якщо той суперечить Конституції

Закон про мобілізацію почне діяти на наступний день після того, як його підпише президент Володимир Зеленський. Про це заявив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю oboz.ua.

Нардеп нагадав, що президент має повноваження не підписати законопроєкт і повернути його до парламенту, якщо він суперечить Конституції. Проте, за його словами, Комітет  намагався максимально повно врахувати всі конституційні вимоги.

"Президент, я думаю, точно підпише законопроєкт. Як я вже сказав, практично всі законодавчі поправки затверджувалися конституційною більшістю. Сам закон було ухвалено з достатньою кількістю голосів. Тим більше, що позиція президента була озвучена неодноразово. Я думаю, що жодних підстав не підписувати цей законопроєкт немає", – зазначив Веніславський.

На його думку, президент підпише закон у дуже короткостроковій перспективі.

«Деякі наші політичні опоненти заявляли, що вони будуть реєструвати постанову про заборону підписання і направлення президенту через те, що не були враховані якраз питання звільнення з військової служби. Якщо це відбудеться, то спочатку необхідно відхилити ці постанови, потім підписати голові Верховної Ради і скерувати на підпис президенту. Тому тут терміни складно назвати, але я думаю, що це буде дуже короткострокова перспектива, тобто це максимум тиждень, 10 днів, – і закон буде підписано», – спрогнозував Веніславський.

Нагадаємо, що 11 квітня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про мобілізацію №10449. Закон спрямований на те, щоб поставити на облік усіх військовозобов'язаних і оновити їхні дані. Як зазначають автори документа, це спростить для влади процес мобілізації, оскільки ТЦК матимуть актуальну інформацію про потенційних новобранців. Чоловіки у віці 18-60 років зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника.

До відома, в Україні набув чинності закон про зменшення призовного віку. У зв'язку з цим ТЦК почнуть викликати 25-річних для уточнення даних і проходження медогляду.

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Теги: війна закон мобілізація військовозобов'язаний

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