Росія знищує прикордоння України, а в 2026-му може напасти на НАТО: головне за ніч

Вибухи в російському Енгельсі, влучання в Херсоні, масові протести в Польщі, обговорення поставок боєприпасів під час «Рамштайну»

У ніч проти 20 березня Росія обстріляла Херсон. У російському Енгельсі над аеропортом лунали потужні вибухи. Президент Володимир Зеленський та Міністр оборони України Рустем Умєров розповіли про плани поставок боєприпасів та F16, згідно з обговоренням під час «Рамштайну». У Польщі сьогодні вийдуть на вулиці аграрії на масові протести. «Главком» зібрав головні новини ночі, щоб ви були в курсі головних подій.

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Росія хоче спалити до руїн прикордоння – Зеленський про підсумки «Рамштайну»

За підсумками засідання у форматі «Рамштайн» анонсовано нові оборонні пакети для України. За словами президента, фронт має відчути посилення щодо дронів, адже українські БпЛА вже дають сильні результати. Міжнародний компонент співпраці значно зміцниться. Зеленський подякував усім учасникам «Рамштайну», зокрема Сполученим Штатам і міністру оборони Остіну за лідерство. А ще відзначив Німеччину за анонсований оборонний пакет у пів мільярда євро. До нього увійдуть артилерія та бронетехніка.

Боєприпаси будуть: Міністр оборони України розповів про «Рамштайн»

Вже триває робота по наданню Україні F16, до цього процесу залучені США, Данія, Бельгія, Нідерланди, Румунія та інші – Рустем Умєров. Міністр оборони України Рустем Умєров обговорив з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном та Міністром оборони США Ллойдом Остіном посилення української ППО та далекобійні засоби ураження. Він відзначив, що під час 20-го засідання в форматі «Рамштайн» коаліція країн партнерів продемонструвала свою єдність та активність в допомозі Україні.

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У Херсоні пролунали вибухи: є влучання

У ніч на 20 березня у Херсоні пролунали вибухи. Зафіксовано влучання. Про це написав перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Крім того, Повітряні Сили Збройних Сил України інформували про активність ворожої тактичної авіації та загрозу повітряних ударів у прифронтових районах на сході держави.

20 березня по всій Польщі фермери вийдуть на масові страйки

Польські аграрії 20 березня 2024 року проводять великий страйк, у межах якого блокада доріг і протести. Головні вимоги фермерів залишаються незмінними: відмова уряду Польщі від Європейського зеленого курсу і блокада агропродукції з України. Протести відбуватимуться у понад пів тисячі місць по всій країні.

Росія може атакувати НАТО в 2026 році, – Дуда про нарощування потенціалу Путіна

Президент Польщі Анджей Дуда закликав збільшити витрати країн НАТО на оборону. Анджей Дуда закликав США продовжувати підтримувати Україну. Якщо ж наша держава програє, буде йтися вже не про грошову підтримку від Америки, а про безпосередню війну. Президент Польщі пропонує західним країнам почати нарощувати оборонні зусилля, накопичувати боєприпаси, виробляти зброю, підвищувати потенціал безпеки Європи, а також загалом «готуватися до вторгнення, щоб його не відбулося».

У російському Енгельсі пролунав вибух

У Росії заявили про збиття безпілотників над містом Енгельс Саратовської області. Про це повідомляє губернатор Саратовської області РФ Роман Бусаргін. О 4:22 у місті нібито було чутно від 2 до 4 гучних вибухів, від яких «тремтіли вікна в рамах». Очевидці повідомляють, що перед потужними вибухами, що нібито пролунали в Енгельсі, мешканці начебто чули звук двигуна в небі. Також заначається, що у місті нібито було чутно від 2 до 4 гучних вибухів, від яких «тремтіли вікна в рамах».