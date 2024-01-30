У Києві нетверезий чоловік влаштував стрілянину з вікна квартири

Чоловіку загрожує до п'яти років обмеження волі

У Києві поліція затримала нетверезого чоловіка, який вирішив похизуватися перед друзями та почав стріляти з вікна своєї квартири з травматичного пістолета. Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

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За інформацією правоохоронців, на щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Місцевий мешканець повідомив поліцію про випадок стрілянини з вікна, і на місце пригоди вирушили патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.

Подія сталася у Дніпровському районі. До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що невідомий чоловік стріляє з вікна квартири. Для перевірки інформації за вказаною адресою прибули патрульні та слідчо-оперативна група.

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Як розповіла начальник сектору дізнання відділу поліції № 1 Дніпровського управління поліції Альона Голенко, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а правоохоронці швидко розшукали стрілка.

«Ми з’ясували, що порушник, відпочиваючи у компанії друзів і перебуваючи напідпитку, вирішив похизуватися своєю травматичною зброєю. Він дістав пістолет і здійснив постріл з вікна квартири», – розповіла Голенко.

Дільничні офіцери спільно з патрульними затримали власника пістолета «Форт» для стрільби гумовими кулями. Зброю з набоями вилучили. Також правоохоронці знайшли стріляну гільзу.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за статтею 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Згідно з санкціями цієї статті, чоловіку загрожує до п'яти років обмеження волі.

Раніше повідомлялося, що у Києві було затримано водійку, яка скоїла три ДТП та втікала від патрульних. У салоні авто був її маленький син.