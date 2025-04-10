Працівник ТЦК назвав найгіршу роботу, від якої втікають усі колеги

Ветеран: У нас багато хлопців, які повернулися з бойових, отримали контузії, поранення, й деякі не витримують

«Усі просять перевести їх з вручення повісток в охорону, бо не витримують пресингу»

Задачі для тих, хто служить у ТЦК, регулярно змінюють, оскільки деякі військові не витримують тиску під час вручення повісток. Про це в інтервʼю «Главкому» розповів 25-річний сержант Олександр Порожнюк, який після поранення на фронті служить у Диканському ТЦК на Полтавщині.

«У нас багато хлопців, які повернулися з бойових, отримали контузії, поранення, й деякі не витримують (процесу вручення повісток – «Главком») і просяться перевести їх на інші завдання. Дехто – ті, у кого були такі поранення, що можна отримати інвалідність, – звільняються через ВЛК», – розповів військовий.

Попри те, що в суспільстві побутує думка, нібито в ТЦК служать пристосуванці, які уникають фронту, Порожнюк наголошує: серед його колег багато тих, хто воював. Військовий служив у Решетилівському ТЦК, а зараз в Диканському, і заявляє, що більше половини працівників були на передовій.

«Я можу сказати за свої ТЦК, де я знаю: в основному в нас хлопці, що мають бойовий досвід. Багато молодих хлопців з пораненнями, наприклад, Сашко і бойовий медик Петя воювали у 110-й бригаді в Авдіївці. Є й старші з пораненнями, наприклад, Микола, йому добре за 50, він воював у 72-й», – пригадав сержант.

Водночас військовий зауважив, що у ТЦК служать й ті, які не були на війні, але це в більшості люди з групою інвалідності. «Одиниці не служили раніше, наприклад, програміст у штабі», – уточнив Порожнюк.

Також ветеран підкреслив, що коли він починав службу в ТЦК, на початку 2024-го, ще були добровольці, і було більше тих, хто «спокійно погоджувався їхати в ТЦК», коли вони вручали повістки на вулиці.

Нагадаємо, начальник Пологівського районного територіального центру комплектування Віктор Юрчук порівняв роботу в ТЦК і перебування на фронті. За його словами працювати в ТЦК важче.

До слова, начальник Другого відділу Дубенського районного ТЦК та СП Юрій Ковалюк поділився своїм досвідом і поглядом на реалії війни та мобілізаційні процеси. За його словами, з початку повномасштабного вторгнення Україна зіштовхнулася з важкими втратами через недооцінку людських ресурсів та помилки в управлінні на полі бою.

Юрій Ковалюк відкрито заявив, що відмовляє свого сина від служби у війську. «А син в мене в цьому році закінчив Львівський торгово-економічний університет. І зараз чекає, щоб наречена закінчила ще пів року. Ну, я його не пущу. Не пущу в армію, це все вже, вистачить. Сину 22 роки», – заявив Ковалюк.

Як повідомлялося, Мурованокуриловецький районний суд розглянув справу стосовно начальника відділення рекрутингу та комплектування одного з районних ТЦК та СП Ігоря Б. Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону та керівництво звинуватили підполковника у недбалому ставленні до виконання військових обов'язків, оскільки він не виконав мобілізаційне завдання.