Зеленський підтвердив майбутній обмін полоненими між Україною та Росією

Раніше Кремль заявив, що РФ «як жест доброї волі» передасть Україні 23 важко поранених українських військових

Президент України Володимир Зеленський підтвердив обмін військовополоненими між Україною та Росією, що має відбутись завтра. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресконференцію глави нашої держави.

Зеленський підтвердив завтрашній обмін полоненими між Україною та Росією.

«Я про нього (обмін – «Главком») знав. Від СБУ та від ГУР я отримав цю інформацію. Це заздалегідь продуманий наш обмін», – зазначив президент.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив президенту США Дональду Трампу під час їхньої телефонної розмови, що завтра, 19 березня, відбудеться обмін полоненими у форматі 175 на 175.

Також Кремль заявив, що РФ «як жест доброї волі» передасть Україні 23 важко поранених українських військових.

У день третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до обміну полоненими з Росією у форматі всіх на всіх.

Як відомо, 5 лютого Україна змогла повернути з російської неволі 150 воїнів. Серед повернених – воїни Військово-морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Представник Білого дому повідомив NBC News, дзвінок тривав понад півтори години.

Раніше американський лідер заявляв, що з нетерпінням чекає на розмову з російським диктатором Путіним. Як повідомлялося, американський президент Дональд Трамп під час розмови з російським диктатором Володимиром Путіним планував обговорити питання територій і «поділ певних активів» між РФ і Україною.

Як стало відомо, російський диктатор Володимир Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі.

До слова, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп «сповнений рішучості» укласти мирну угоду для завершення російсько-української війни. Речниця Білого дому Керолайн Лівітт наголосила, що США перебувають «на фінішній прямій».