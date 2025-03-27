У Литві було знайдено автомобіль зниклих американських військових

Американці зникли безвісти під час військових навчань на полігоні в Пабраде

Пошуки самих військовослужбовців тривають

Автомобіль чотирьох військовослужбовців США, які зникли безвісти у Литві, було знайдено зануреним у водойму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LRT.

Литовське Міністерство оборони зазначило, що броньована евакуаційна машина M88 Hercules знаходиться у болоті на глибині «від 3 до 5 метрів». Точну локацію та глибину Міноборони не уточнило. Пошуки самих американських військових тривають.

Нагадаємо, американці зникли безвісти під час військових навчань на полігоні Сільвестраса Жукаускаса в Пабраде – місті, розташованому поблизу кордону з Білоруссю. Раніше «Главком» писав, що військовослужбовці, ймовірно, загинули.

Також «Главком» повідомляв, що Литва планує замінувати кордон з Росією та Білоруссю, – після того, як про аналогічний намір оголосила Польща.

Раніше стало відомо, що 6 березня Литва вийшла з міжнародної конвенції, яка забороняє придбання, використання та виробництво касетних боєприпасів, – через загрозу з боку РФ.