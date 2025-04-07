«Воювати набагато легше, ніж працювати в ТЦК» – голова Пологівського ТЦК

За словами голови Пологівського ТЦК, російські спецслужби активно ведуть підривну діяльність проти ТЦК

Начальник Пологівського районного територіального центру комплектування Віктор Юрчук порівняв роботу в ТЦК і перебування на фронті. За його словами працювати в ТЦК важче. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю Юрчука для TV5.

Як повідомив голова Пологівського ТЦК, його працівники щодня стикаються з великим навантаженням і мають забезпечувати постійне поповнення Збройних сил України.

«У тебе є підрозділ, є люди – організуй роботу. План дали – виконуй. Повірте мені, воювати набагато легше, ніж працювати в ТЦК. Це дуже тяжка робота, бо ми мусимо комплектувати Збройні сили: хтось іде на ротацію, хтось поранений – мусимо поповнювати», – розповів Юрчук.

Юрчук розповідає, що особисто не ходить на оповіщення. Його солдати також ходять з поліціянтами.

Він зазначає, що ТЦК лише може викликати машину, якщо громадянин порушує закон, щоб її доставили для проходження ВЛК.

Начальник ТЦК зазначає, що співробітники територіальних центрів комплектування не мають права самостійно затримувати людей. Саме тому поліція присутня і на блокпосту.

Юрчук також наголошує, що російські спецслужби активно ведуть підривну діяльність проти ТЦК, зокрема залучаючи до цього українських підлітків.

«Росіяни все для того роблять: наймають наших підлітків через свої спецслужби, щоб ті носили бомби, влаштовували провокації проти ТЦК», – зазначив Юрчук.

Він заявив, що переважна більшість працівників територіальних центрів комплектування діє чесно і в межах закону.

«90% ТЦК працюють по совісті й по закону», – додав він.

Нагадаємо, Глава Податкової розповів, скільки грошей заборгували державі мобілізовані ФОПи. Понад 3 тис. мобілізованих фізичних осіб-підприємців (ФОП) мають податковий борг на майже 30 млн грн. Як зазначив очільник Податкової, підприємці можуть бути звільнені від сплати податків, якщо подадуть заяву за місцем податкової реєстрації протягом 10 днів після демобілізації. Однак вкластися в такий термін украй важко.

