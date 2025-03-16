Трамп спостерігає за бомбардуванням бойовиків-хуситів у Ємені – Білий Дім (фото)

Трамп: Сьогодні я наказав розпочати рішучі та потужні дії проти терористів-хуситів у Ємені

Повітряні та морські атаки США були націлені на радари, системи ППО, ракетні та безпілотні комплекси

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочали масштабні військові удари по десятках цілей у Ємені. Ця операція спрямована не лише проти бойовиків-хуситів, а й має стати потужним сигналом для Ірану щодо укладення ядерної угоди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

На сторінці Білого дому у Х написали:

«Президент Трамп вживає заходів проти хуситів, щоб захистити судноплавні активи США та запобігти терористичним загрозам. Надто довго економічні та національні загрози Америки зазнавали нападів з боку хуситів».

Також Білий дім показав фото, як Трамп спостерігав за бомбардуванням терористів-хуситів у Ємені.

фото: The White House/X

Як повідомляє The New York Times, повітряні та морські атаки США були націлені на радари, системи ППО, ракетні та безпілотні комплекси. Основна мета – забезпечення безпеки міжнародного судноплавства в Червоному морі, яке хусити місяцями блокували своїми нападами.

фото з відкритих джерел

Трамп пояснив своє рішення у соцмережі Truth Social:

«Сьогодні я наказав американським збройним силам розпочати рішучі та потужні дії проти терористів-хуситів у Ємені. Вони ведуть кампанію піратства, насильства і терору проти американських та інших суден, літаків і безпілотників».

За словами президента США, бездіяльність його попередника Джо Байдена дозволила хуситам продовжувати атаки. Він наголосив, що останній американський військовий корабель, який пройшов через Червоне море чотири місяці тому, був атакований понад десять разів.

Трамп підкреслив, що дії хуситів, які фінансує Іран, завдали збитків світовій економіці на мільярди доларів та поставили під загрозу життя людей.

«Хусити перекрили судноплавство в одному з найважливіших водних шляхів світу, паралізувавши глобальну торгівлю. Але їхні атаки на американські судна більше не залишаться без відповіді. Ми будемо застосовувати нищівну силу, поки не досягнемо своєї мети», – заявив він.

Американський лідер також звернувся до Ірану, вимагаючи негайного припинення підтримки хуситів.

«Не смійте погрожувати американському народові чи світовим торговельним шляхам. Якщо спробуєте – бійтеся, адже Америка притягне вас до відповідальності», – попередив Трамп.

Нагадаємо, тисячі ветеранів вийшли на акції протесту у Вашингтоні та інших містах США, щоб висловити невдоволення президентом Дональдом Трампом і його адміністрацією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Newsweek.

Учасники протесту виступають проти ініційованих адміністрацією Трампа скорочень соціального забезпечення, зменшення кількості робочих місць для ветеранів у федеральних установах, помилування учасників заворушень 6 січня, а також обмеження медичних послуг для ветеранів.