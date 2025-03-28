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На Вінниччині керівник ТЦК постав перед судом за невиконання плану мобілізації

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На Вінниччині керівник ТЦК постав перед судом за невиконання плану мобілізації
колаж: glavcom.ua

Як зазначено у матеріалах справи, у січні 2025 року підполковник мав виконати план «на поставку людських мобілізаційних ресурсів»

Мурованокуриловецький районний суд розглянув справу стосовно начальника відділення рекрутингу та комплектування одного з районних ТЦК та СП Ігоря Б. Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону та керівництво звинуватили підполковника у недбалому ставленні до виконання військових обов'язків, оскільки він не виконав мобілізаційне завдання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Судово-юридичну газету».

Як зазначено у матеріалах справи, у січні 2025 року Ігор Б. мав виконати план «на поставку людських мобілізаційних ресурсів». Однак він зміг виконати план «поставки ресурсів» лише на 25%.

«У цифрах це означає, що замість 40 громадян, Ігор Б. зміг мобілізувати у себе в районі лише 10 чоловіків. Ну думку керівництва та прокуратури, невиконання плану мобілізації стало можливим через те, що Ігор Б. не налагодив тісного співробітництва з місцевими органами державної влади, а також підрозділами поліції та СБУ, через що «групи оповіщення населення» працювали в районі неефективно», – йдеться у матеріалі.

Відтак, дії підполковника кваліфікували за ч. 2 ст. 172-15 (недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду) Кодексу про адміністративні правопорушення. У судовому засіданні Ігор Б. провину не визнав та розповів, що в нього немає можливості виконати мобілізаційний план належним чином. Він зауважив, що на території району «немає людських ресурсів», які б можна було мобілізувати.

Підполковник Ігор Б. додав, що неодноразово доповідав в обласний ТЦК та СП у місті Вінниця «про відсутність необхідних людських мобілізаційних ресурсів» у ввіреному йому районі.

Суд, дослідивши позиції сторін, дійшов висновку, що підполковник в умовах, що склалися в районі, об’єктивно не міг виконати мобілізаційний план за січень 2025 року. До того ж для суду залишилося незрозумілим, які ще конкретно заходи мав реалізувати Ігор Б. для виконання плану мобілізації, адже ним і так вже була проведена чимала робота для виконання мобілізаційного плану.

У підсумку, 21 березня 2025 року суд закрив провадження у справі у зв’язку з відсутністю в діях Ігоря Б. складу адміністративного правопорушення.

До слова, працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру заступниці начальника Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ОМ ТЦК та СП) та її колишньому підлеглому через побиття військовозобов’язаного чоловіка.

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Теги: ТЦК Вінниччина суд

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