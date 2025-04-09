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ТЦК пішли на фронт. 70% тих, хто не мав обмежень за станом здоров’я, переведені до бойових частин

Мобілізація
Олена Зварич
glavcom.ua
Олена Зварич
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ТЦК пішли на фронт. 70% тих, хто не мав обмежень за станом здоров’я, переведені до бойових частин
«Майже всіх із ТЦК, хто придатний, було відправлено на передову»
фото з відкритих джерел

Командування Сухопутних військ повідомляє: половину штату ТЦК в країні складають військові, які отримали поранення чи контузії на фронті

Склад територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки по всій країні з осені 2024 року змінився. Про це «Главком» поінформували у Сухопутних військах, у підпорякуванні яких перебувають ТЦК та СП. Так, майже 70% військовослужбовців з числа тих, які не мають обмежень за станом здоров’я, у 2024-2025 роках були переведені до бойових частин. Про це повідомив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Віталій Ткаченко у відповідь на запит «Главкома». 

Як пояснили у пресслужбі Сухопутних військ, оскільки конкретна кількість військовослужбовців, котрі служать у ТЦК, не підлягає оприлюдненню, відповідь на запит сформовано у відсотках від абсолютного числа.

«Майже всіх із ТЦК, хто придатний, було відправлено на передову», – прокоментувало ці дані джерело в штабі Сухопутних військ.

Нагадаємо, що наприкінці 2024 – на початку 2025 року, коли не вдалося мобілізувати необхідну кількість людей, достатню для того, щоб тримати фронт, Генштаб наказав переглянути штат тилових частин усіх родів та видів військ з тим, щоб поповнити бойові частини. Так, за даними «Главкома», у листопаді-грудні минулого року було «оптимізовано» роти охорони чи не всіх тилових частин: військових, які не мали обмежень за станом здоров’я, було направлено в піхоту, натомість прийшли учасники бойових дій з пораненнями, або чоловіки старше 50 років з числа нещодавно мобілізованих. Перепризначення на фронт торкнулося навіть медиків та ППО і тим більше співробітників колишніх військкоматів.

Відповідно, на службу у ТЦК прийшла нова хвиля військових – тих, які брали участь у бойових діях і отримали поранення та контузії. Таких людей у штаті центрів, відповідальних за мобілізацію, в середньому по країні, 50%, йдеться у відповіді командування Сухопутних військ ЗСУ на запит «Главкома». 

Крім того, в середньому близько 20% від загального складу ТЦК є цивільними співробітинками, котрі не є військовозобов’язаними. Вони працюють у службах забезпечення життєдіяльності центрів (кухарі, бухгалтери, юристи тощо).

Щодо начальників ТЦК та СП, то від початку великої війни всі вони без винятку були змінені. За інформацією командування Сухопутних військ, з усіх новопризначених керівників 85 % проходили військову службу в бойових військових частинах та мають бойовий досвід.

Олена Зварич, для «Главкома»

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Теги: ЗСУ армія Генштаб мобілізація ТЦК

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