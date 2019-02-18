Президент назвав кількість парафій, що перейшли до Єдиної церкви



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зараз за один місяць переходить більше парафій, ніж за останні п'ять років, - Порошенко

Станом на середину лютого до Помісної церкви перейшло вже 320 парафій, - Порошенко

До Православної церкви України (ПЦУ), станом на 18 лютого, перейшли вже 320 парафій. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки до Івано-Франківської області, повідомляє сайт Адміністрації президента України.

Президент зазначив, що зараз за один місяць переходить більше парафій, ніж за останні п'ять років.

«Після цього (отримання Томосу про автокефалію, - ред.) вже 320 парафій приєдналися до нашої церкви. П'ять з них - на Франківщині, на Прикарпатті. Парафії і громади. Можу наголосити, що зараз за один місяць переходить більше парафій, ніж за попередні 5 років. І дуже важливо, що ніхто нікого не примушує», - наголосив Порошенко.

Раніше представник президента у Верховній раді, народний депутат Ірина Луценко заявляла, що очікується, що до кінця 2019 року до ПЦУ перейдуть тисячі громад.

Зокрема, станом на початок лютого до ПЦУ перейшли 200 парафій.

Як повідомлялося, 31 січня 2019 року набрав чинності закон про процедуру зміни підпорядкування релігійних громад, зокрема, перехід у ПЦУ. Закон визначає перелік документів, які необхідно подати для реєстрації статуту (положення) релігійної громади.