У Львові зʼявилося погруддя Ліни Костенко (фото, відео)

Сьогодні, 19 березня, Ліна Костенко відзначає своє 95-ліття

У Національному академічному українському драматичному театрі ім. Марії Заньковецької встановлено погруддя видатної поетеси та письменниці Ліни Костенко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську ОВА.

Автором скульптури став відомий львівський митець Ярослав Мотика, який відійшов у вічність 1 березня цього року.

«Цікаво, що колись поетеса особисто відвідала майстерню митця разом із Борисом Возницьким та Святославом Максимчуком. Художник створив її портрет по пам’яті, оскільки, за його словами, такі обличчя не забуваються», – пише пресслужба ОВА.

Нагадаємо, сьогодні, 19 березня, свій ювілей відзначає видатна українська поетеса, письменниця та громадська діячка Ліна Костенко. Одній із найвпливовіших постатей сучасної української культури виповнюється 95 років. «Главком» у цей день розповідає про життєвий шлях Костенко, творчий спадок і внесок у національну літературу.

Як повідомлялося, 8 травня 2024 року, звання «Почесний громадянин Києва» отримала письменниця Ліна Костенко. Коли у 2022 році почалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну, Ліна Костенко з'явилась на публіці під час нагородження орденом Почесного легіону Франції. Письменниця також розповіла, що не припиняла працювати, навіть коли під Києвом точилися бої.