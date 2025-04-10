Львів може прийняти один з найпрестижніших кіберспортивних турнірів світу

Матчі IESF World Esports Championships 2025, ймовірно, будуть проходити на «Львів Арені»

Дати проведення IESF World Esports Championships 2025 поки не оголошені

Міжнародна федерація кіберспорту розглядає Львів місцем проведення IESF World Esports Championships 2025. Як повідомляє «Главком», про це стало відомо Players від голови Комісії НОК України з кіберспорту Дениса Давидова, який сприяв в обранні українського міста.

Якщо рішення ухвалять, то очікується, що подію відвідають високопоставлені чиновники з Міжнародного олімпійського комітету та міністри спорту європейських країн. Та, можливо, деякі президенти Європейських країн. Матчі, ймовірно, будуть проходити на «Львів Арені».

Дати проведення чемпіонату світу поки не оголошені. Змагання будуть проходити з Counter-Strike 2 (чоловічі і жіночі), Dota 2, PUBG Mobile (чоловічі і жіночі), Mobile Legends: Bang Bang, eFootball, а також, можливо, додадуть Street Fighter 6, як вибір країни.

Зараз відомі склади збірної України з CS2 (чоловічий) і Dota 2, це команди Team Next Level і Apple City Gang відповідно.

Нагадаємо, юний український каратист Євген Мельник відмовився робити спільне фото з російським спортсменом під час церемонії нагороджень.

13-річний Євген Мельник виграв бронзу на турнірі з карате у Гвадалахарі (Іспанія). Українець відмовився робити спільне фото з російським спортсменом під час церемонії нагородження.

Каратист клубу «Сегун» залишив п'єдестал, незважаючи на спробу організаторів змагань зупинити його.