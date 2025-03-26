Львів’янку, яка пошкодила понад три десятки могил воїнів, госпіталізовано до психлікарні

Суд визнав, що підозрювана не могла усвідомлювати свої дії та керувати ними

Львів’янку, яка у жовтні сплюндрувала десятки могил військових на Личаківському цвинтарі, примусово госпіталізували до психлікарні. Жінці констатували хронічне психічне захворювання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Lviv.media.

У ніч на неділю, 20 жовтня 2024 року, львів’янка пошкодила могили 39 воїнів на полі почесних поховань № 76 Личаківського цвинтаря. Зокрема жінка розбила вази для квітів і лампадки, перекинула вінки й портрети загиблих.

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Вандали пошкодили 23 могили на Личаківському кладовищі фото: Євген Бойко

Згодом правоохоронці затримали 48-річну зловмисницю й повідомили їй про підозру за наругу над могилами. Судово-психіатрична експертиза встановила, що затримана страждає на стійке хронічне психічне захворювання – легку розумову відсталість у ступені вираженої дебільності. Тому підозрювана не могла усвідомлювати свої дії та керувати ними.

«В ході судового розгляду встановлено, що підозрювана вчинила суспільно небезпечне діяння в стані неосудності та продовжує хворіти на психічну хворобу, яка позбавляє її можливості усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними» – йдеться у постанові суду.

Жінка, яка вчинила наругу над могилами українських воїнів фото: Facebook/Поліція Львівської області

Суд задовольнив клопотання слідчих і призначив жінці примусову госпіталізацію до Обласної психіатричної лікарні селі Орлівка на Рівненщині.

Нагадаємо, 20 жовтня було виявлено пошкоджені могили українських захисників на Личаківському кладовищі у Львові.

Як повідомлялося, у селищі Гусятин що на Тернопільщині вандал пошкодив чотири могили нещодавно похованих захисників. Поліцейські оперативно розшукали винуватця – 53-річного місцевого жителя.

До слова, раніше у Вінницькій області зловмисник пошкодив понад 70 місць поховань, як цивільних, так і військових. Він ламав надгробні плити, хрести, розбивав рамки з фото похованих, зривав прапора та флагштоки.