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Професор Павло Гриценко: Не треба фантазувати, що в Україні є люди, для яких російська мова рідна

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Професор Павло Гриценко: Не треба фантазувати, що в Україні є люди, для яких російська мова рідна
За словами Гриценка, мова – це засіб формування духовності, збереження історичної пам'яті, формування ціннісних парадигм, якими живе народ
фото: glavcom.ua

«Природною мовою в Україні є українська. І з цією мовою народ себе відчуває народом»

Російська мова в Україні не може вважатися природною. Лише з українською мовою наш народ відчуває свою внутрішню силу. Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» висловив директор Інституту української мови, професор Павло Гриценко.

«Не фантазуйте, що є росіяни в Україні, в яких російська мова рідна. Яка російська мова? Мова має мати середовище і, як Антей, стояти на своїй території, і всотувати у себе від імпульсів природи, імпульсів суспільства, подій. Мова, насправді, це величезний резервуар, який все втягує. Вона здатна систематизувати і у специфічних слайдах картини світу зберегти історичну пам'ять творців і користувачів мови», – зазначив мовознавець.

Тому, на його переконання, російська мова в Україні не може вважатися природною.

«Природною мовою в Україні є українська. І з цією мовою народ себе відчуває народом, і відчуває свою внутрішню силу. І тому воїни говорять, що нам не все одно, і ця ідея «какая разніца» не проходить. Різниця є і вона глибока», – наголосив Гриценко.

За його словами, мова – це або засіб формування духовності, збереження історичної пам'яті, формування ціннісних парадигм, якими живе народ, або це просто технічний засіб.

«Коли мовлення рване, мовлення недовершене, і коли за кожною фразою «Усьо, давай!», або «Окей!», або ще коротше «Ок»… Та що ви давитеся! Українці так не говорять! Українці говорять розлого, спокійно, красиво формуючи свою думку і представляючи за допомогою мови цю думку», – підкреслив професор.

Як зауважив Гриценко, коли українець говорить по-справжньому своєю мовою, то не тільки для росіян, а й для інших наше мовлення – це ота «паляниця», яку ніяк не можуть вимовити.

«І це закономірно тому, що моє єство, мій духовний світ суголосні і скоординовані з моєю мовою. І моє мовлення – це мій духовний світ. З цих позицій виходять наші оборонці, розглядаючи усі перипетії, події, позитивні й негативні, які були за 30 років незавершені…», – пояснив мовознавець.

Нагадаємо, Павло Гриценко розповів, що у противників української мови змінилася тактика. Зокрема, вони почали робити підступні кроки, щоб російська мова в Україні була присутня опосередковано. 

Також, за його словами, в Україні виникла ситуація постколоніального глибинного мовного синдрому, а українську мову потрібно очистити від нашарування росіянізмів та англіцизмів.

До слова, у Києві нещодавно трапився черговий мовний скандал. Водій таксі відмовився обслуговувати пасажирів державною мовою. На запитання про причину такої відмови, водій сказав «ви хворі люди».

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Теги: українська мова мова Павло Гриценко

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