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Шмигаль представив програму з популяризації англійської мови в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Шмигаль представив програму з популяризації англійської мови в Україні
Наразі в Україні володіння англійською мовою є обов'язковим лише для держслужбовців категорії «А»
фото з відкритих джерел

Як заявив Шмигаль, програма з вивчення англійської мови буде доступною для кожного українця

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль презентував національну програму з популяризації англійської мови в Україні: її планують зробити доступною для кожного українця. Про це Шмигаль повідомив у Telegram. 

За словами очільника уряду, одним зі складників реалізації реформ та процесу вступу України в ЄС є інтеграція України у єдиний мовний простір, у якому англійська є мовою міжнародного спілкування. Тож уряд планує запустити «всеосяжну і доступну програму з вивчення англійської мови».

Як заявив Шмигаль, вона буде доступною для кожного українця, незалежно від фінансового стану чи від місця проживання, і враховуватиме індивідуальні особливості людини. Крім того, буде відкритий доступ до освітніх ресурсів. 

«Все розпочинається з держслужбовців. Наразі в Україні володіння англійською мовою є обов'язковим лише для держслужбовців категорії «А». Але вимога часу – щоб усі керівники послуговувалися англійською на рівні не нижче B2. Від цього напряму залежить якість управління та успіх усіх реформ», – наголосив прем'єр. 

Очільник уряду підкреслив, що можливість обмінюватися досвідом за допомогою англійської мови – найкращий шлях до порозуміння і започаткування нових бізнес-проєктів. Шмигаль вказав, що українці створюють конкурентні продукти та сервіси і їхньому просуванню зможе допомогти знання мови міжнародного спілкування. 

«Вже зараз українці, які володіють англійською мовою, мають переваги на ринку праці. Це вища зарплата, більше кар’єрних можливостей, здатність швидше розвиватися і в разі потреби отримувати новий фах», – сказав Шмигаль.

Крім того, на думку прем'єра, англійська мова допоможе взаємодіяти з іноземними партнерами на новому рівні та спростить уніфікацію з ЄС стандартів, норм і правил.

Як ми повідомляли раніше, Зеленський запропонував Раді надати англійській статус мови міжнародного спілкування в Україні. Документом передбачається офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, визначити категорії посад, кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою. Також законопроєкт передбачає обов'язкове вивчення англійської в дитячих садочках, а у школах кожен учень має пройти державну підсумкову атестацію з англійської мови. Крім того, для вивчення англійської надаватимуть грошову допомогу.

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Теги: Денис Шмигаль мова освіта

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