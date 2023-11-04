Директор Інституту української мови попередив про нову загрозу

Павло Гриценко: «Замість русифікації нам накидають англізацію»

В Україні виникла ситуація постколоніального глибинного мовного синдрому, а українську мову потрібно очистити від нашарування росіянізмів та англіцизмів. Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» висловив директор Інституту української мови, професор Павло Гриценко.

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«Це ситуація постколоніального глибинного мовного синдрому, на який ми чомусь не хочемо зауважувати. А починаємо говорити, що це нові вигадки філологів, мовознавців, яким нічого робити, то вони будуть зараз все міняти. Мову не треба міняти. У нас є прекрасна українська мова, яку просто треба злегка, але послідовно очистити від нашарування російської і водночас показати достойне буття української мови, яка може обійтися без тисяч нав’язуваних зараз англіцизмів», – підкреслив мовознавець.

На його думку, українській мові потрібно дати можливість жити і бути використаною сповна в державних документах, офіційних виступах наших чиновників, у розпорядчих документах міністерств і відомств.

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«Нам телефонують до Інституту української мови і перепитують: а як це можна витлумачити, бо ми не розуміємо? Тому що ще в невпопад часто використана англійська лексика. Це проблема», – розповів Гриценко.

Професор пригадав, що знавці української мови, такі як Святослав Караванський, Ігор Качуровський, Олекса Горбач, Юрій Шевельов, зокрема, показували і у своїх текстах, і у конкретних опрацюваннях неукраїнську основу багатьох текстів, включно із текстом Конституції України.

На його думку, люди, які стоять на сторожі української мови, – це золотий фонд нації.

«І серед них можна назвати лідерів, хоча всіх не назвеш, бо їх багато: Лариса Масенко, Ірина Фаріон, Тарас Марусик. Це люди, які упродовж десятиліть вивчали, утримували камертон чистоти української мови і мали засаду, зорієнтованість мови на державотворення. Мислили і мислять українсько-центрично, мислили і мислять українськомовно», – зауважив Гриценко.

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Нагадаємо, Павло Гриценко також розповів, що у противників української мови змінилася тактика. Зокрема, вони почали робити підступні кроки, щоб російська мова в Україні була присутня опосередковано.

Д слова, у Києві нещодавно трапився черговий мовний скандал. Водій таксі відмовився обслуговувати пасажирів державною мовою. На запитання про причину такої відмови, водій сказав «ви хворі люди».

До слова, чимало школярів на перервах спілкуються російською, а педагоги не роблять їм зауважень щодо цього. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь наголосив, що перерва є частиною освітнього процесу, тому вчителі та учні повинні спілкуватись державною мовою.