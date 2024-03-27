Протоієрей УПЦ МП Данилевич пояснив, як опинився в Італії під час війни

Протоієрей наголосив, що він виконує місію УПЦ МП закордоном задля духовної опіки українською діаспорою

Заступник керівника зовнішніх церковних зносин, протоієрей УПЦ МП Микола Данилевич, після публікації «Главкома» про факт його перебування в Італії, пояснив, як опинився за межами держави під час дії воєнного стану. Нагадаємо, інформацію про те, що Данилевич «осів в Італії» повідомив в інтерв'ю «Главкому» посол України у Ватикані Андрій Юраш.

Зокрема, у соцмережах Данилевич спочатку називає публікацію фейком, але відразу ж... підтверджує факт свого перебування за межами України. Далі він пояснює, що перебування в Італії зумовлене відрядженням з метою пастирської опіки над українськими біженцями.

За словами протоієрея, з початку повномасштабного вторгнення, він, у встановленому законом порядку, «періодично виїжджає» закордон у відрядження, зокрема до Італії. Такі відрядження, за інформацією Данилевича, регулюються рішенням Помісного Собору УПЦ від 27.05.2022 року про відкриття місії УПЦ закордоном і про духовну опіку українською діаспорою.

«Це рішення Церкви ми і виконуємо. Трудимося для наших співвітчизників, біженців, громадян України, які перебувають закордоном. Робимо це абсолютно самостійно, без жодних погоджень з будь-ким, в тому числі й РПЦ», – наголошує заступник керівника зовнішніх церковних зносин УПЦ МП.

За словами Данилевича, УПЦ МП веде закордонну місію самостійно, без погодження з Москвою і через це стикається зі спротивом зі сторони РПЦ.

До слова, посол України у Ватикані Андрій Юраш зауважував, що хоч УПЦ МП і намагається перехопити у РПЦ україномовних вірян у Італії, проте це все одно єдина структура, і про конфлікт між ними не йдеться. Юраш підкреслив, що якщо з'явиться якась формальна спроба УПЦ МП відокремитися від РПЦ, то російські духівники сприймуть таке дуже насторожено.