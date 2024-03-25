Головна Світ Політика
search button user button menu button

Російський посол проігнорував польський виклик «на килим» через проліт ракети

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Російський посол проігнорував польський виклик «на килим» через проліт ракети
Російська ракета порушила повітряний простір Польщі в неділю, 24 березня
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Як зазначив глава польського МЗС, російський дипломат мав отримати ноту протесту, однак він не прийшов до міністерства на виклик

Російський посол Сергій Андрєєв не прийшов до Міністерства закордонних справ Польщі. Його викликали туди, оскільки ракета РФ залетіла до польського повітряного простору. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі, повідомляє Sky News.

Заступник голови польського МЗС розповів, що Польща хотіла вручити ноту протесту російському послу Сергію Андрєєву, але він не прийшов до міністерства на виклик.

Чиновник уточнив, що ноту протесту передадуть іншим способом.

Зазначимо, міністерство закордонних справ Польщі викликало російського посла Сергія Андрєєва «на килим». Причиною цього стало порушення повітряного простору Польщі ракетою РФ.

Нагадаємо, Збройні сили Польщі не збили російську ракету, яка порушила повітряний простір країни в неділю вранці, бо розуміли, що вона покине повітряний простір Польщі.

Як повідомлялося, Варшава вимагає від Москви пояснень у зв’язку з черговим порушенням повітряного простору країни.

До слова, російська ракета залетіла в польський повітряний простір приблизно о 4:23 ранку. Це сталося поблизу селища Осердув (Люблінське воєводство), ворожий об'єкт пробув там 39 секунд. Через це Польща піднімала в повітря авіацію.

Читайте також: Російська ракета в Польщі. Що не так з реакцією сусідів
Теги: Польща дипломатія російська ракета МЗС посол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рішення про те, що ракета не буде збита, ухвалив командувач оперативного командування Збройних сил
Збройні сили Польщі пояснили, чому не збили російську ракету
Вчора, 22:41
Поляки розкритикували виборчиий процес у Росії
Польща відреагувала на результати виборів у Росії
18 березня, 08:56
Протест було розпочато через те, що саме цими дорогами нібито заїжджає агропродукція з України та РФ
Польські фермери заблокували пункт пропуску зі Словаччиною
15 березня, 15:19
В Австралії заявили, що першу партію ракет планують протестувати наприкінці 2025 року
Himars для України: США організовує в Австралії перше іноземне виробництво далекобійних ракет
14 березня, 10:31
У Кривому Розі триває рятувальна операція після російського ракетного удару
Російський удар по Кривому Рогу. Зеленський пообіцяв відповідь
12 березня, 21:48
У Єврокомісії йдуть на поступки фермерам, аби припинити протести
Фермерам у ЄС стане краще? Член Єврокомісії повідомив, на які законодавчі зміни чекати
7 березня, 12:03
Євросоюз планує не накладати жодних штрафних санкцій для фермерів, які не дотримуються екологічних або кліматичних стандартів
Єврокомісія знайшла варіант, як зупинити протести польських фермерів
6 березня, 17:14
За словами Ткача, він знімав матеріал про те, як «Польща торгує з Росією та Білоруссю»
Польща затримала українського журналіста
27 лютого, 17:50
Фермери зупинятимуть та оглядатимуть транспортні засоби біля пункту пропуску між литовським містом Кальварія та польським Будзисько
Польські фермери планують блокувати пункт пропуску на кордоні зі ще однією країною
26 лютого, 16:16

Політика

Польща готується до припинення транзиту українського зерна
Польща готується до припинення транзиту українського зерна
Британія може звинуватити Китай у зламі реєстру виборців – WSJ
Британія може звинуватити Китай у зламі реєстру виборців – WSJ
Російський посол проігнорував польський виклик «на килим» через проліт ракети
Російський посол проігнорував польський виклик «на килим» через проліт ракети
Організатори теракту у Підмосков'ї здійснили спроби нападу у Франції – Макрон
Організатори теракту у Підмосков'ї здійснили спроби нападу у Франції – Макрон
Молдова хоче допомагати Україні ловити ухилянтів
Молдова хоче допомагати Україні ловити ухилянтів
Франція оголосила найвищий рівень терористичної небезпеки
Франція оголосила найвищий рівень терористичної небезпеки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Politico назвало найгіршу країну Європи для українських біженців
14K
Російські війська просунулися на кількох напрямках: аналіз ISW
11K
Кім Чен Ин закликав армію готуватись до бойових дій проти Південної Кореї
8495
Сьогодні – Благовіщення: історія свята, традиції та заборони
7488
Атака на Київ: все про руйнування та постраждалих (оновлено)
6135
Офіцер ЗСУ розповів, ким росіяни поповнюють особовий склад на фронті

Новини

Пожежа на електростанції у РФ, арешт підозрюваних у теракті в «Крокусі»: головне за ніч
Сьогодні, 06:31
Дощі, подекуди туман: прогноз погоди на 25 березня
Сьогодні, 05:20
День Служби безпеки України. Які свята відзначаємо 25 березня
Сьогодні, 00:50
Указ президента щодо подолання боргової кризи в енергетиці не виконується – Центр Разумкова
Вчора, 15:01
Що буде з підтримкою України? Заступниця міністра оборони США зробила заяву
Вчора, 14:14
Голова Комітету Сенату США: Для Путіна Україна – лише перший крок
Вчора, 12:50

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua