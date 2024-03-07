Кулеба прокоментував погодження Залужного на посаду посла України в Британії

Глава МЗС після розмов із Залужним переконався, що «душа в генерала лежить до дипломатичної роботи»

На думку Кулеби, погодження Залужного на посаду посла в Британії – логічний крок

Перевагою колишнього головнокомандувача Валерія Залужного на посаді посла України у Великій Британії буде його військовий досвід. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

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«Президент довго шукав сильного кандидата на посаду посла в Лондоні. І однією з ключових вимог була саме розуміння військового контексту. Британія один з лідерів у військовій допомозі України. Це країна, яка має бачення щодо військової стратегії. Тому новий посол повинен був мати глибокий військовий бекграунд», – наголосив Кулеба.

Глава МЗС зауважив, що мав декілька розмов із Залужним, з яких він абсолютно переконався, що «лежить душа в генерала до дипломатичної роботи».

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«Більше того, профільна освіта у нього теж є. У 2020 році отримав диплом магістра за спеціальністю міжнародні відносини. Тому я думаю, що це дуже логічний крок», – прокоментував Дмитро Кулеба.

За його словами, він, як глава МЗС, дуже зацікавлений в сильному послі в Лондоні. А президент зважив усі фактори і вирішив, що саме Валерій Залужний є оптимальною кандидатурою, і це однозначно підсилення для нашої системи.

«Туди не відправляють абикого. Лондон для будь-якої країни – це надзвичайно важливе місце призначення і в спілкуванні з цими послами, які працюють у Лондоні, я переконаний, що Валерій Залужний буде однією з найбільш шановних фігур, і він принесе багато користі не лише з точки зору двосторонніх відносин з Британією, а й для кулуарної дипломатії з країнами Азії, Африки, Латинської Америки», – додав глава МЗС України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

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У вечірньому зверненні Володимир Зеленський повідомив, що погодив кандидатуру Посла України у Великій Британії.

«Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрям для себе – дипломатичний. Міністерство закордонних справ України направило відповідний запит на агреман. Наше союзництво з Британією має тільки зміцнюватися», – наголосив президент.

Як відомо, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та призначив Олександра Сирського новим головкомом ЗСУ.

До слова, Зеленський заявив, що звільнення Валерія Залужного та ключового керівництва ЗСУ – це перезавантаження, перебудова та зміна менеджменту військового командування.