Росію треба позбавити можливості обходити санкції, – посол Байба Браже

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму. Цього року на його полях беруть участь понад 80 іноземних та українських спікерів

Країни Заходу мають не лише посилювати санкції проти Росії, а й пильно слідкувати, аби вони виконувалися і Росія не могла їх обходити. Про це заявила Посол з особливих доручень МЗС Латвії, Помічниця Генерального секретаря НАТО з публічної дипломатії у 2020-23 роках Байба Браже під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

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«Ми маємо приділити більшу увагу стримуванню Росії, що вимагає нові санкції і їхню імплементацію. Це має бути співпраця з партнерами через Мінфін США, через ЄС, аби визначити прогалини, звідки Росія імпортує необхідні їй деталі та елементи, і перекрити ці прогалини», – сказала Браже.

Посол додала, що підтримка України має втілюватися у конкретні рішення у військовому, економічному, фінансовому і дипломатичному вимірах.

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За її словами, Латвія наразі надає підтримку Україні на рівні 1% ВВП, і цей рівень буде зростати.

«Ми очікуємо, що і інші союзники нададуть більше допомоги Україні. Йдеться не лише про великі контракти, але й про збільшення інвестицій в оборону», – сказала Байба Браже.

Нагадаємо, 21-22 березня проходить 16-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України. Гасло цьогорічного форуму: «Україна каже світу: переможемо разом!».