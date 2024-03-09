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У світі може спалахнути новий конфлікт – Bloomberg

Надія Карбунар
glavcom.ua
У світі може спалахнути новий конфлікт – Bloomberg
Філіппінський корабель отримав пошкодження лобового скла
фото: bloomberg.com

Філіппінські та китайські кораблі зіткнулися у спірному Південно-Китайському морі

У Міноборони Філіппін військовим наказали застосувати нову стратегію для захисту території та економічних інтересів країни. Причиною для цього стало зіткнення з китайськими кораблями в спірному Південно-Китайському морі. Про це заявив міністр оборони Філіппін Гілберто Теодоро, пише Bloomberg.

«Ми розвиваємо нашу спроможність захищати та охороняти всю нашу територію та виключну економічну зону, щоб гарантувати, що наш народ і всі майбутні покоління філіппінців зможуть вільно пожинати та насолоджуватися щедротами природних ресурсів, які по праву належать нам», – ідеться в заяві.

На початку цього тижня четверо філіппінських військовослужбовців отримали поранення після того, як два кораблі китайської берегової охорони застосували водомети проти судна, зафрахтованого філіппінськими військовими для операції поповнення запасів. Філіппінські та китайські кораблі зіткнулися, коли китайські судна здійснили «небезпечні блокувальні маневри», заявили у столиці.

У видання нагадали, що стратегія була «ухвалена адміністрацією Маркоса для її загальнодержавного підходу до вирішення морської суперечки з Китаєм».

Нагадаємо, у минулому році Філіппіни також звинуватили Китай у зіткненні військових кораблів двох країн біля мілини Аюнгін у Південно-Китайському морі. Відповідну ноту протесту було передано філіппінським МЗС посольству КНР у Манілі.

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Теги: міністр Міноборони поранення конфлікт Китай Філіппіни

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