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    Суспільство

    Протестанти хочуть громадського об'єднання з православними і католиками

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    Олександр Турчинов - Протестанти хочуть громадського об'єднання з православними і католиками
    Олександр Турчинов

    Йдеться про єднання усіх християнських церков, пояснив Олександр Турчинов

    Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов прирівняв загрозу розвитку агресивної аморальності в українському суспільстві до загрози, пов'язаної зі збройною агресією Російської Федерації проти України.

    Про це секретар РНБО сказав на прес-конференції після зустрічі протестантських релігійних і громадських діячів, мета яких - об'єднатися у спільний громадський рух церков і громадських організацій України.

    «Сьогодні стоїть дуже багато духовних викликів: війна, агресія Російської Федерації і разом з цим наступ агресивної аморальності на наше суспільство. І сьогодні стоїть питання про захист сімейних цінностей, наших родин, наших дітей від пропаганди збочення. (Треба) захистити нашу молодь від наркотиків і алкоголізму, і забезпечити незалежність, єднання і духовність нашої країни», - заявив Турчинов.

    Він зазначив, що сьогодні лідери протестантських конфесій в Україні ухвалили рішення розпочати процес створення широкого громадського об'єднання церков, релігійних і громадських організацій. На його переконання, цей процес єднання буде завершений у найближчому майбутньому.

    «Яка головна мета? Забезпечити християнський шлях розвитку нашої держави. Ми всі переконані, що тільки на фундаменті вічних євангельських цінностей можна побудувати велич і могутність нашої держави, велич нашої України», - наголосив Турчинов. За його словами, йдеться не лише про єднання протестантських церков в Україні, а й усіх християнських церков, у тому числі православних і католицьких.

    «У нас одна країна, одна мета, і один Бог», - додав секретар РНБО.

    Зазначимо, у неділю на Хрещатику протестанти проводять Свято подяки Богу. За деякими оцінками, свято відвідали десятки тисяч людей. Хедлайнерами виступлять актор Стівен Болдвін, чемпіон світу з боксу Менні Пакьяо, мотиваційний спікер Нік Холл, британський співак Мартін Сміт.

    Джерело: УНІАН

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