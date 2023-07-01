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«Проживання в окупації не є злочином». Чубаров сказав, хто з кримчан не заслуговує на покарання

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Проживання в окупації не є злочином». Чубаров сказав, хто з кримчан не заслуговує на покарання
Усі злочинці в Криму мають бути покарані
фото з відкритих джерел

Після звільнення Криму мають відбутися амністія і люстрація

Всі, хто був під присягою Українській державі та зрадив її, а також громадяни, які в умовах російської окупації вчинили дії, спрямовані проти прав та свобод людини, мають повною мірою понести покарання. Проте Україна не має карати кримчан, які просто проживали на окупованій росіянами території та не зраджували Україну. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«Проживання громадян України на окупованих Росією українських землях не є ані злочином, ані ганебним фактом», – наголосив Чубаров.

Голова Меджлісу нагадав, що принцип ущербності (неповноцінності) тривалий час застосовувався у Радянському Союзі стосовно населення, яке опинилося в умовах німецької окупації у роки Другої світової війни. До всіх людей, які пережили фашистську окупацію, радянська влада ставилася із підозрою та недовірою.

«Але, звісно, не може бути всепрощення: всі злочинці мають бути покарані. Відповідно, тут дуже велика відповідальність покладається на законодавця, який має передбачити диференційовані підходи до дій, вчинених громадянами України в умовах російської окупації. При цьому слід передбачити такий інструмент як амністія, саме після звільнення Криму. Отже, має бути не лише покарання, а й водночас амністія та люстрація. При чому два останні інструменти треба оголошувати і застосовувати відразу ж після звільнення, але ніяк не раніше», – пропонує Чубаров.

Нагадаємо, що після деокупації у Криму почне діяти військова адміністрація – після забезпечення безпеки, затримання колабораціоністів та інших стабілізаційних заходів, швидше за все, відбудеться перехід до військово-громадянської адміністрації. Через деякий час мають відбутися вибори, проте їхня дата залежатиме від обставин. Йдеться про гарантування безпеки та розмінування. Крім того, влада планує провести перепис населення, аби зрозуміти етнічний та соціальний зріз Криму.

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Теги: Рефат Чубаров кримські татари Крим

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