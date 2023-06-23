Окупанти розглядають сценарій відходу з Криму – розвідка

Значна частина представників окупаційної адміністрації і командування вже вивезли свої сім’ї з півострова

Російські загарбники розглядають можливість відходу від Криму. Йдеться як про військове командування, так і про представників окупаційних адміністрацій. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі «Радіо Свобода».

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«Один із реальних с сценаріїв, який для себе розглядають окупанти, – це відхід з Криму. Значна частина представників окупаційної адміністрації і командування, розуміючи це, свої сім’ї вже вивезли. І активи так само вивезли», – розповів представник розвідки.

Юсов зазначив, що ряд окупаційних підприємств в українському Криму готується до евакуації, у тому числі збирають документи для перевезення на територію так званої РФ. А дивлячись на траншеї, які російські війська облаштовують у Криму, можна помітити, що значна частина розташована далеко від межі з материковою частиною України.

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«Тому – так, це сценарій (відходу з Криму – «Главком»), який вони для себе розглядають і розуміють його реалістичність», – додав представник ГУР.

Раніше військовий аналітик спрогнозував, як окупанти тікатимуть з Криму.