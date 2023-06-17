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Хто причетний до обстрілу волонтерів у Херсоні: ЗМІ назвали ім’я

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Хто причетний до обстрілу волонтерів у Херсоні: ЗМІ назвали ім’я
Аксьонов заснував ПВК «Лівадія»
фото з відкритих джерел

Човни волонтерів атакувала приватна військова компанія «Лівадія»

До обстрілів човнів волонтерів під час евакуації цивільних з підтопленої частини Херсонської області причетна ПВК «Лівадія», заснована голові окупаційної адміністрації Криму Сергію Аксьонову. Про це повідомляє «Крим.Реалії» на своєму телеграм-каналі.

«Російський провоєнний телеграм-канал «Омерзительная 8» виклав відео обстрілу катерів на Дніпрі. Журналіст Ділан Бернс упізнав у них човни німецьких волонтерів, роботу яких він знімав у момент обстрілу. Внаслідок атаки було поранено британського волонтера Джона Джонса», – йдеться в повідомленні.

Всього постраждали два рятувальники, які евакуювали місцеве населення.

У повідомленнях каналу «Омерзительная 8» зазначено, що човни атакувала ПВК «Лівадія». За даними голови окупаційної адміністрації у Запорізькій області Євгена Балицького, ПВК заснував Аксьонов.

Як повідомляв Офіс генерального прокурора, 14 червня близько 18:50 російські війська обстріляли місто Херсон. Внаслідок цього травмовано двох волонтерів, серед яких іноземець. Вони допомагали з евакуацією цивільного населення.

10 червня російська терористична армія обстріляла Корабельний район Херсона. У результаті обстрілу зазнали поранення волонтери.

Росія, незважаючи на численні свідчення, заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних в Україні.

Теги: Крим окупанти волонтер обстріл Херсонщина Херсон Каховська ГЕС

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