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Що відбуватиметься у Криму після деокупації: роз'яснення представниці президента

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Що відбуватиметься у Криму після деокупації: роз'яснення представниці президента
Вибори у Криму відбудуться після видворення росіян, які незаконно прибули на півострів
фото ілюстративне

Влада планує провести перепис населення, аби зрозуміти етнічний та соціальний зріз Криму

Представниця президента у Криму Таміла Ташева розповіла про алгоритм проведення виборів на півострові після звільнення від російських окупантів. Про це передає «Укрінформ».

Ташева зазначила, що після деокупації у Криму почне діяти військова адміністрація – після забезпечення безпеки, затримання колабораціоністів та інших стабілізаційних заходів, швидше за все, відбудеться перехід до військово-громадянської адміністрації.

Через деякий час мають відбутися вибори, проте їхня дата залежатиме від обставин. Йдеться про гарантування безпеки та розмінування.

Крім того, влада планує провести перепис населення, аби зрозуміти етнічний та соціальний зріз Криму.

«Якщо ми говоримо про кримськотатарський народ, то у них є додаткові політичні права. Ми повинні розуміти, яка кількість представників корінних народів проживає в Криму. Від цього залежить ресурс, який держава виділяє на роботу представницьких органів», – зазначила чиновниця.

Проте наголошується, що до виборів має відбутися видворення росіян, які незаконно прибули до Криму.

Нагадаємо, за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, наразі Україна не розглядає суто військовий наступ на окупований півострів. Натомість активно обговорюється військово-політичне звільнення. 

Секретар РНБО Олексій Данілов не виключив застосування неочікуваних засобів для деокупації Криму.

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Теги: Крим війна Україна росіяни

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