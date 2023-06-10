Окупанти заявили про знищення безпілотника над Кримом (відео)
Окупанти повідомили про роботу ППО над Кримом
У суботу, 10 червня, вранці над Кримом невідомий БПЛА був знищений силами ППО. Про це повідомили російські телеграм-канали.
Момент знищення безпілотника зняли місцеві мешканці.
На відео видно, як уламки, що горять, полетіли вниз, після чого розкрився парашут.
Увага! На відео присутня ненормативна лексика:
Раніше повідомлялося, що 10 червня на світанку в окупованому Сімферополі прогриміли два потужні вибухи.
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