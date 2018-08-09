П’ятниця буде спекотною і сухою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

9 серпня зранку температура води в Чорному й Азовському морях була 23-27°, у Дніпрі в межах Києва 25°

У найближчу добу синоптична ситуація в Україні не зміниться: суху й теплу погоду (з досить прохолодними ночами в північно-східній частині), як і раніше, визначатиме антициклон над Білоруссю, повідомляє Укргідрометцентр.

Очікується погода без опадів. Вітер північно-східний, у західних і північних областях південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі в північних і східних областях 10-15°, на решті територій 13-18°; удень 25-30°; у Закарпатті вночі 16-21°, вдень 28-33°.

У Києві без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 26-28°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 10 серпня найвища температура вдень була +34,7° у 2015 році, найнижча вночі +9,2° в 1891 році.

11 серпня - мінлива хмарність. Без опадів, лише в західних областях подекуди невеликі короткочасні дощі з грозами. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 12-17°, у Закарпатті та на узбережжі морів до 20°; удень 24-30°, в Закарпатті до 33°.

У Києві без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 27-29°.

9 серпня о 9 годині температура води в Чорному й Азовському морях була 23-27°, у Дніпрі в межах Києва 25°.