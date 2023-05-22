Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Раніше бійцям були потрібні екофлоу, а зараз – антидронові рушниці і приціли нічного бачення

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Раніше бійцям були потрібні екофлоу, а зараз – антидронові рушниці і приціли нічного бачення
Олександр Мироненко
скріншот з відео

Зараз вже більше 150 тисяч бронежилетів зі сталі від «Метінвесту» допомагають нашим захисникам

Компанія Метінвест Ріната Ахметова з перших днів війни налагодила власне виробництво металевих засобів захисту для українських бійців: від початку вона виготовляла бронежилети, зараз профіль виробництва розширили модульними укриттями та спеціальною бронею для техніки. За цей час значно змінилися і закупівлі техніки для бійців: якщо від початку компанія постачала дрони та екофлоу, то зараз військовослужбовці просять антидронові рушниці та приціли нічного бачення. Про це розповів операційний директор Метінвесту Олександр Мироненко у ефірі телеканалу «Прямий».

«Ми організували виробництво на своїх виробничих майданчиках. Це мобільні укриття, які можуть використовуватися на передній лінії як бліндажі: вони вкопуються під землю, укриваються лісом, землею, і це дуже надійний захист. Я був на позиціях у хлопців, коли ми перевіряли, як це все працює, і вони дуже гарно відгукувалися про ці укриття. Також виробляємо бронежилети: ми зробили на наших підприємствах бронесталь, і зараз вже більше 150 тисяч бронежилетів зі сталі від «Метінвесту» допомагають нашим захисникам», – каже Мироненко.

Зараз, за його словами, компанія робить акцент на бронюванні техніки – адже зараз, слава Богу, всі військові забезпечені бронежилетами.

«Ми робимо зараз декілька проєктів разом із армійцями по бронюванню БТР, Хамерів та інших машин. Ми виробляємо сталь, а військові вже самі в себе на майданчиках збирають ці конструкції безпосередньо на техніці», – пояснив Мироненко.

Він також поділився тим, як змінювалися закупівлі для бійців – адже якщо від початку компанія купувала переважно дрони, аптечки та каски, то зараз їм потрібна техніка, щоб «приземляти» ворожі дрони.

«Ми більше ніж 1,5 тисячі дронів купили і передали. Також купуємо тепловізори, екофлоу – вся ця допомога і всі інші речі йдуть, я можу сказати, тисячами одиниць у військо. Та зараз акцент зараз стосовно покупних речей теж трішки змінився: більше зараз потрібні антидронові рушниці, комплекси, які подавляють радіозв’язок, щоб садити всі ці дрони, які літають. Також зараз ми купуємо й передаємо техніку для штурмових дій – прилади нічного бачення, нічні приціли», – розповів Мироненко.

Як відомо, наразі компанія Метінвест передала на гарячі напрямки фронту вже 200 модульних капсул зі хвилястої сталі, які здатні за правильної установки витримати обстріл 152-мм снарядами. Передачі Метінвест здійснює в рамках ініціативи «Сталевий фронт», яку започаткував бізнесмен Рінат Ахметов. Крім укриттів, в рамках цієї ініціативи бійці отримали понад 1 800 тепловізорів, дальномірів та біноклів, а також 874 автомобілі. А для заправки машин надано понад 1,3 млн літрів пального.

Теги: Рінат Ахметов військові укриття допомога ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські захисники відбили 58 атак противника на трьох найгарячіших напрямках
Врожайна доба: Генштаб розповів про втрати ворожої техніки
23 квiтня, 06:54
Посадовець наголосив, що Вашингтон співпрацював з понад 50 країнами, щоб створити коаліцію для допомоги Україні
США допоможуть Україні заповнити нестачу зброї, якщо це буде необхідно
12 травня, 10:01
Список необхідної амуніції сформували самі бійці
«Сталевий фронт» передав бригаді «Лють» тактичне спорядження Волонтерська ініціатива
26 квiтня, 14:44
«Це вже не контрнаступ – зимовий наступ росіян ми закінчили заздалегідь. Це наш наступ»
Порошенко привіз техніку у новостворений військовий корпус Волонтерська ініціатива
4 травня, 16:38
Канадці Кайл Портер (ліворуч) і Коул Зеленко в Україні, грудень 2022 року
У боях за Бахмут загинули два добровольці з Канади
2 травня, 03:56
Олександр загинув за рідну Луганщину
Хвилина мовчання: згадаймо журналіста Олександра Бондаренка
10 травня, 09:00
Юрист розповів які вартіанти існують, аби відмовитись від повістки
Коли можна відмовитись від повістки? Юрист підказав три варіанти
11 травня, 18:25
Український сухпайок досить великий, із таким раціоном голодним залишитися важко
Два кіло харчів: військові показали, що входить до українського сухпайка (фото)
20 травня, 17:23
Українські воїни й далі просуваються у передмісті по флангах, що ускладнює ворогу перебування в Бахмуті
Взяли місто у напівоточення: Міноборони повідомило про успіхи ЗСУ у Бахмуті
Вчора, 12:31

Суспільство

Раніше бійцям були потрібні екофлоу, а зараз – антидронові рушниці і приціли нічного бачення
Раніше бійцям були потрібні екофлоу, а зараз – антидронові рушниці і приціли нічного бачення
Соцмережі відреагували мемами на події у Бєлгородській області
Соцмережі відреагували мемами на події у Бєлгородській області
Чи є законною повістка, яку вручили родичам: роз'яснення адвоката
Чи є законною повістка, яку вручили родичам: роз'яснення адвоката
Україна відзначає 936 років від дня перенесення мощей святого Миколая
Україна відзначає 936 років від дня перенесення мощей святого Миколая
Окремі вагони для чоловіків та жінок: як на ініціативу відреагували українці
Окремі вагони для чоловіків та жінок: як на ініціативу відреагували українці
ЗАЕС перейшла в режим блекауту. «Енергоатом» заявив про ризик ядерної небезпеки
ЗАЕС перейшла в режим блекауту. «Енергоатом» заявив про ризик ядерної небезпеки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
92K
Після саміту G7 Китай викликав посла Японії «на килим»
91K
Бахмут чий? Нічне вітання Путіна – поганий знак для росіян
86K
Посол України у Ватикані розповів про пророцтво, через яке Папа досі спілкується з РПЦ
26K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад дві години
22K
Президент Бразилії заявив, що його засмутив Зеленський
12K
Повітряні сили підтвердили збиття Су-35 та назвали кількість знищених ракет

Новини

Міністр закордонних справ Литви: Україні потрібно більше важкого озброєння
Сьогодні, 15:43
Понад 80 зіткнень за добу: Генштаб назвав місця запеклих боїв
20 травня, 06:30
Склади, ракетні комплекси, системи ППО: ЗСУ знищили важливі об’єкти окупантів
18 травня, 06:32
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
17 травня, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
16 травня, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту