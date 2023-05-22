Раніше бійцям були потрібні екофлоу, а зараз – антидронові рушниці і приціли нічного бачення

Зараз вже більше 150 тисяч бронежилетів зі сталі від «Метінвесту» допомагають нашим захисникам

Компанія Метінвест Ріната Ахметова з перших днів війни налагодила власне виробництво металевих засобів захисту для українських бійців: від початку вона виготовляла бронежилети, зараз профіль виробництва розширили модульними укриттями та спеціальною бронею для техніки. За цей час значно змінилися і закупівлі техніки для бійців: якщо від початку компанія постачала дрони та екофлоу, то зараз військовослужбовці просять антидронові рушниці та приціли нічного бачення. Про це розповів операційний директор Метінвесту Олександр Мироненко у ефірі телеканалу «Прямий».

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«Ми організували виробництво на своїх виробничих майданчиках. Це мобільні укриття, які можуть використовуватися на передній лінії як бліндажі: вони вкопуються під землю, укриваються лісом, землею, і це дуже надійний захист. Я був на позиціях у хлопців, коли ми перевіряли, як це все працює, і вони дуже гарно відгукувалися про ці укриття. Також виробляємо бронежилети: ми зробили на наших підприємствах бронесталь, і зараз вже більше 150 тисяч бронежилетів зі сталі від «Метінвесту» допомагають нашим захисникам», – каже Мироненко.

Зараз, за його словами, компанія робить акцент на бронюванні техніки – адже зараз, слава Богу, всі військові забезпечені бронежилетами.

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«Ми робимо зараз декілька проєктів разом із армійцями по бронюванню БТР, Хамерів та інших машин. Ми виробляємо сталь, а військові вже самі в себе на майданчиках збирають ці конструкції безпосередньо на техніці», – пояснив Мироненко.

Він також поділився тим, як змінювалися закупівлі для бійців – адже якщо від початку компанія купувала переважно дрони, аптечки та каски, то зараз їм потрібна техніка, щоб «приземляти» ворожі дрони.

«Ми більше ніж 1,5 тисячі дронів купили і передали. Також купуємо тепловізори, екофлоу – вся ця допомога і всі інші речі йдуть, я можу сказати, тисячами одиниць у військо. Та зараз акцент зараз стосовно покупних речей теж трішки змінився: більше зараз потрібні антидронові рушниці, комплекси, які подавляють радіозв’язок, щоб садити всі ці дрони, які літають. Також зараз ми купуємо й передаємо техніку для штурмових дій – прилади нічного бачення, нічні приціли», – розповів Мироненко.

Як відомо, наразі компанія Метінвест передала на гарячі напрямки фронту вже 200 модульних капсул зі хвилястої сталі, які здатні за правильної установки витримати обстріл 152-мм снарядами. Передачі Метінвест здійснює в рамках ініціативи «Сталевий фронт», яку започаткував бізнесмен Рінат Ахметов. Крім укриттів, в рамках цієї ініціативи бійці отримали понад 1 800 тепловізорів, дальномірів та біноклів, а також 874 автомобілі. А для заправки машин надано понад 1,3 млн літрів пального.