Взяли місто у напівоточення: Міноборони повідомило про успіхи ЗСУ у Бахмуті

Українські воїни й далі просуваються у передмісті по флангах, що ускладнює ворогу перебування в Бахмуті

За словами Маляр, ворог не зміг оточити Бахмут й втратив частину «панівних висот» довкола міста

Українські продовжують зберігати контроль над частиною Бахмута, військові взяли місто у напівоточення. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганни Маляр.

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За словами Маляр, ворог не зміг оточити Бахмут й втратив частину «панівних висот» довкола міста.

Тим часом наші воїни й далі просуваються у передмісті по флангах, що ускладнює ворогу перебування в Бахмуті. «Наші війська взяли місто у напівоточення, що дає нам можливість знищувати ворога. Тому, ворогу, у тій частині міста яку він контролює, доводиться оборонятись», – написала Маляр.

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За словами заступниці міністра, ЗСУ продовжують зберігати контроль промисловими та інфраструктурними об‘єктами та приватним сектором Бахмута у районі «Літак».

Нагадаємо, вчора засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито повністю захопили Бахмут. Українські військові спростували цю заяву.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський на саміті G7 у Японії зробив заяву про Бахмут. Він заявив, що росіяни не взяли повністю місто. Проте глава держави наголосив, що у Бахмуті все зруйноване.

Триває 452-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав сім ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні люди, зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.