Умови Кремля: РФ наполягає на позаблоковості Молдови

Росія вимагає від Молдови зберігати «нейтральний» статус

У Москві розраховують, що Республіка Молдова залишатиметься «нейтральною» та «позаблоковою». Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час візиту молдовського очільника МЗС, повідомляє кореспондент «Главкома».

«Ми почули сьогодні наших колег (делегації Молдови, – ред.), які сказали, що вони орієнтовані на збереження балансу у взаємодії з євразійськими інтеграційними структурами та Європейським союзом. Ми також виходимо з того, і висловлюємо підтримку позаблоковому, нейтральному статусу республіки Молдова, який закріплений у молдовській конституції», – сказав Лавров.

Він також додав, що сторони обговорили питання торгівлі та економічну співпрацю.

«Ми констатували, що після торішнього спаду (торгівлі між двома країнами, – ред.) спостерігається пожвавлення й досить стійкий ріст товарообігу… обговорили важливість домовленості, досягнуті у газовій сфері 29 жовтня. Ми виходимо з того, що зміцненню практичної кооперації буде сприяти проведення найближчим часом 17-ї міжурядової комісії по економічному співробітництву, яку пан Попеску очолює разом із паном Патрушевим», – розповів Лавров.

Він також додав, що Росія налаштована на конструктивні, взаємовигідні відносини і на можливості подальшого просування цього співробітництва.

Нагадаємо, напередодні глава МЗС Молдови поїхав на зустріч із прислужниками Путіна.

Як повідомляв «Главком», Молдова та Росія домовилися про продовження постачання газу. Також Молдова ініціює підписання двосторонньої угоди з РФ про співпрацю в енергетичній сфері.

Віцепрем’єр-міністр Молдови з питань інфраструктури та регіонального розвитку Андрій Спину розповів, що засідання міжурядової молдово-російської комісії з цього приводу заплановане на листопад.

До слова, молдовський канал осоромився: шантаж Росії кращий за газову допомогу України.