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    Разумков пояснив, що не так із тисячею від Зеленського

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    Разумков закликав вдосконалити законопроєкт про виплату грошової допомоги за вакцинацію - Разумков пояснив, що не так із тисячею від Зеленського
    Разумков закликав вдосконалити законопроєкт про виплату грошової допомоги за вакцинацію
    фото скріншот відео

    Політик закликав доопрацювати законопроєкт

    Голова міжфракційного депутатського об'єднання «Розумна політика» Дмитро Разумков закликав владу не робити собі піару на обіцянці виплатити тисячу гривень за проходження повного курсу вакцинації, а докласти максимум зусиль, аби вдосконалити законопроєкт. Про це Разумков заявив під час засідання Ради 17 листопада.

    «Тисяча гривень – це точно не про кіно. Тисяча потрібна людям для того, щоб пройти випробування, які перед ними стоять. Тому я звертаюся до всіх, щоб до другого читання доопрацювати цей законопроєкт і дійсно врахувати те, що турбує людей... Давайте не перетворювати реальну допомогу держави, яку потребують люди, на піар. Це погано не лише для українського парламенту, а й для держави в цілому», – заявив Разумков.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що для українців, які вакцинувалися від коронавірусу двома дозами, запровадять певний бонус. Із 19 грудня вони начебто зможуть отримати тисячу гривень – через додаток «Дія». Для пенсіонерів обіцяють альтернативну можливість отримати гроші за відсутності смартфона.

    Згодом прессекретар президента Сергій Никифоров розповів деталі про надання 1 тис. грн за вакцинацію. Зокрема, уточнив, у якому виді нададуть гроші та назвав попередній перелік товарів та послуг.

    Нагадаємо, соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського.

    Також «Слуга» Богуцька висміяла тисячу від Зеленського.

    Читайте також: В уряді розповіли, як нараховуватимуть тисячу за вакцинацію: що відомо

    Теги: кіно гроші політика Володимир Зеленський карантин вакцинація Дмитро Разумков
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    Разумков пояснив, що не так із тисячею від Зеленського