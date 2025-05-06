Прикордонники показали щемливе відео з обміну полоненими

205 українських воїнів повернулися на Батьківщину

Сьогодні, 6 травня, з російського полону додому повернулося 205 українських воїнів. Держприкордонслужба показала щемливе відео з обміну полоненими, інформує «Главком».

На відео видно, як один зі звільнених бійців радіє, що повернувся в Україну. Він вигукнув: «Я вдома! Я вдома!».

Президент Володимир Зеленський зауважив, що Україна повернула бійців з майже всіх видів і родів військ.

Нагадаємо, що сьогодні із російського полону повернулися ще 205 українських воїнів. «Сьогодні Україна повернула 205 воїнів. Молоді хлопці й дорослі чоловіки з майже всіх видів і родів військ. Захисники Маріуполя та оборонці всієї лінії фронту. Вони були розкидані по багатьох російських регіонах, увʼязнені тюремною системою з єдиним завданням: знущання і знищення людяності. Ми повернули їх. І я дякую всім, хто працював над цим обміном», – йдеться у повідомленні президента.

Також 19 квітня із російського полону повернулися ще 277 українських воїнів. Як інформує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, cеред звільнених Захисники з гарнізону Маріуполя, нацгвардійці, військові моряки, воїни ТрО, Державної спеціальної служби транспорту, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем.